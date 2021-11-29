Чорноморець змінить власників і відмовиться від "динамівського вектору"

Клуб УПЛ Чорноморець та однойменний одеський стадіон отримають нових власників. Ними стануть одеські бізнесмени Борис Кауфман та Олександр Грановський.

За інформацією журналіста Олександра Денисова, вони вже близькі до укладання угоди. Нині власник Чорноморця – Леонід Клімов.

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"З тієї інформації, що я маю, нові власники не бачать утримання команди на базі орендованих гравців, а готові будувати команду за рахунок клубних вихованців. Також мова йде про формування абсолютно нової команди. Зараз все залежить від того, яку ціль ставитимуть перед командою нові власники. І від того залежить, який бюджет витрачатиметься на команду і трансфери", – розповів Денисов.

Хто такі Кауфман та Грановський

Бізнесменам належить Одеський аеропорт, готелі Лондонська, Брістоль, Пасаж та київський Президент-готель, також тютюнова компанія Тедіс.

Кауфман та Грановський мають у планах повністю оновити склад команди, відмовитися від орендованих та зробити ставку на вихованців.

Цього сезону УПЛ Чорноморець посідає 13-те місце у турнірній таблиці, набравши 11 очок.

Чорноморець не публічно називаються фарм-клубом Динамо. Причина в тому, що у складі одеситів виступають 16 орендованих футболістів Динамо. Очолює Чорноморець колишній тренер молодіжних команд Динамо Юрій Мороз.