Металіст перервав переможну серію Чорноморця в чемпіонаті – відеоогляд матчу 15-го туру

У Одесі завершився поєдинок 15-го туру чемпіонату України між Чорноморцем та Металістом. Суперники не виявили переможця зустрічі, завершивши матч внічию.

Чорноморець – Металіст 0:0

В п'ятницю, 25 листопада, на одеському стадіоні "Чорноморець" відбувся матч останнього туру УПЛ, в якому "моряки" приймали Металіст.

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Господарі поля напередодні матчу мали чудову серію з двох перемог поспіль, тож підопічні Григорчука сподівалися поліпшити турнірний доробок у грі проти харків'ян. Металіст ніяк не може повернути впевненість, адже в останніх шести матчах не можуть перемогти.

Харків'яни активніше розпочали поєдинок. Непоганий шанс відкрити рахунок втратив на 10-й хвилині матчу форвард Металіста Максим Прядун. Удар нападника з-за меж штрафного майданчика парирував досвідчений Дмитро Непогодов.

Незадовго до перерви одесит Дмитро Юсов завдав несподіваного удару, і в цьому моменті вже Орест Костик продемонстрував свою майстерність.

У другому таймі Роман Григорчук кинув в бій свіжі сили – Олександра Гладкого и Максима Войтіховського, сподіваючись додати гостроти в атаці. Проте особливих дивідендів ці заміни не принесли.

Харків'яни більше сподівалися на стандарти. Втім, у цьому матчі воротарі обох команд зіграли бездоганно. У підсумку закономірний результат – нульова нічия за рівної гри.

Чорноморець – Металіст - 0:0

Чорноморець: Непогодов – Єрмаков, Джеймс, Салюк (Кузик, 78), Путря – Кравченко, Політило – Юсов (Войтіховський, 46), Наумець (Бадібанга, 72), Брагару – Кубемба (Гладкий, 46).

Металіст: Костик – Каплієнко, Клименчук, Мизюк, Шопін – Панасенко (Багачанський, 67), Танковський, Демченко (Ралюченко, 67) – Картушов (Кайдалов, 82), Прядун (Рязанцев, 39), Підлепенець.

Відеоогляд матчу Чорноморець – Металіст

Після цього матчу підопічні Григорчука набрали 10 очок, але залишилися на передостанньому місці. Металіст на 10 сходинці (16 пунктів) турнірної таблиці.