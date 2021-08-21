Шахтар розгромив Чорноморець, який грав весь матч у меншості: відео
Джерело:24 канал
У суботу, 21 серпня, відбувся поєдинок 5 туру української Прем'єр-ліги, в якому змагалися одеський Чорноморець і донецький Шахтар. Матч пройшов без несподіванок і перемогу здобули "гірники".
Чорноморець – Шахтар 0:3
Голи: Судаков, 34, Алан Патрік, 45+5, Соломон, 90+3
Вилучення: Білошевський, 12 (Чорноморець)
Дивіться також Гол Гегедоша приніс Вересу дебютну перемогу в УПЛ: Кобін закурив після невдалого пенальті
Вже на старті матчу "моряки" залишилися у меншості. Білошевський наступив на ногу Патріку в центрі поля і після перегляду VAR отримал вилучення.
Відео вилучення Білошевського
Чорноморець сенсаційно першим міг відкрити рахунок на 32-й хвилині, коли удар від Вачіберадзе зі штрафного пішов в стінку, після чого Авагімян забрав відскік, покрутив суперників, і влучив у дальній каркас воріт.
Шахтар підтвердив статус лідера за декілька хвилин. На 34-й хвилині Судакову знадобилося два дотики, після пасу Мудрика на лівий фланг штрафної, для удару в дальній кут.
Відео голу Судакова
Вже у компенсований час до першого тайму "гірники" подвоїли свою перевагу. Патрік розстріляв ворота, після прострілу від лицьової на правому фланзі штрафної у виконанні Мудрика.
Відео голу Алана Патріка
На останніх хвилинах матчу Шахтар довів рахунок до розгромного. Соломон закрутив у дальній кут, отримавши м'яч від Мудрика на лівому фланзі атаки. 0:3.
- Як підсумок, "гірники" здобули 3 очки та тимчасово очолили турніру таблицю УПЛ. Чорноморець з 3 балами йде 13-м.
Чорноморець – Шахтар відеоогляд