Ексгравець збірної України та голкіпер з Шахтаря: Чорноморець здивував першими трансферами

Одеський Чорноморець оголосив про перших літніх новачків команди. У новому сезоні за "моряків" гратимуть досвідчені Богдан Бутко та Артур Рудько.

Тренерський штаб одеського Чорноморця під час літнього трансферного вікна зробив ставку на досвід. Першими новачками команди Романа Григорчука стали добре відомі українським уболівальникам футболісти.

Читайте також "Про це не може йти мови": президент Динамо спростував чутки про відхід двох гравців

Імениті новобранці "моряків"

"Моряки" офіційно оголосили про підписання контрактів з воротарем Артуром Рудьком та захисником Богданом Бутком. Про терміни угод не повідомляється.

У минулому сезоні Артур Рудько був другим голкіпером Шахтаря. Досвідчений футболіст провів лише 1 матч за "гірників". Тож не дивно, що по завершенні сезону 32-річний голкіпер вирішив змінити прописку.

Нагадаємо, що Рудько є вихованцем київського Динамо. Також грав за Говерлу та був на контракті в харківському Металісті. Певний час Артур виступав за кордоном. У 2019 – 2022 роках захищав кольори кіпрського Пафоса, а у сезоні 2022/23 польського Леха.

Не менш відомий інший новачок Чорноморця – Богдан Бутко. Вихованець "гірників" у минулому сезоні був одним з лідерів луганської Зорі. 33-річний правий захисник відіграв 14 матчів і зробив 2 асисти.

Бутко має чималий досвід виступів за національну збірну України. На його рахунку 33 матчі у синьо-жовтій футболці.

Нагадаємо, що влітку "моряків" залишив вінгер Максим Брагару. Універсальний футболіст підписав контракт з київським Динамо.