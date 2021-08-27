Чорноморець та Олександрія у гольовому трилері розійшлися нічиєю: відео

У п'ятницю, 27 серпня, відбувся поєдинок 6 туру української Прем'єр-ліги, в якому змагалися одеський Чорноморець і Олександрія. Матч в Одесі закінчився бойовою нічиєю.

Чорноморець – Олександрія 2:2

Голи: Авагімян, 68, Ванат, 76 – Третяков, 76, Устименко, 84

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Черговий футбольний вік-енд відкрив поєдинок на берегах Чорного моря, у якому колектив Юрія Мороза протистояв нітрохи не менш складному супернику, аніж донецький Шахтар туром раніше (0:3). Тим паче, що "містяни" вже обігравали "гірників" у новому сезоні, тому протистояння проти них для Чорноморця буде вже точно не з простих.

Команда Юрія Гури йде впритул до групи лідерів, але будь-якою її осічкою завжди будуть раді скористатися переслідувачі.

На 7-й хвилині Кучеруку вдалося парирувати удар Ковальця з правого флангу штрафного в дальній кут. Згодом удар головою від Спінеллі завершував подачу кутового з лівого флангу, але Кучерук на лінії без проблем з ним розібрався.

Після перерви рахунок на табло нарешті зазнав змін. Авагімян підібрав відскок від подачі кутового з правого флангу у дальній бік штрафної, обіграв кілька захисників, після чого пробив під опорну голкіперу.

За 4 хвилини "містяни" зрівняли рахунок. Михайленко невдало підставив ногу під дальній удар Третьякова з центральної зони, після чого м'яч завалився в лівий верхній кут.

А ще через 4 хвилини "моряки" знову вийшли вперед, коли Кузик виконав закид по лівому флангу, але Дубра вирішив подарувати момент для Ваната невдалим рухом вперед, після чого форвард розстріляв голкіпера в ближній кут.

На 84-й хвилині Олександрія все ж вирвала нічию, вдруге зрівнявши рахунок у матчі. Устименко феноменальним обвідним ударом запустив м'яч у дальню дев'ятку, отримавши пас Мустафаєва на вході в лівий фланг штрафної.

Як підсумок, команди розділили по одному балу. Олександрія піднялася на 5 місце (11 очок), а Чорноморець залишився 14-им (4 бали).

Чорноморець – Олександрія відеоогляд