Кривбас перервав нічийну серію: команда Вернидуба в Одесі обіграла Чорноморець

Матч в Одесі між Чорноморцем та Кривбасом відкривав програму 25-го туру УПЛ. Долю поєдинку вирішили голи забиті в другому таймі.

Чорноморець – Кривбас 1:2

Голи: Брагару, 44 – Луньов, 47, Бандейра, 72

У першому колі мінімальну перемогу (1:0) святкував Кривбас. В Одесі підопічні Романа Григорчука сподівалися здобути реванш, пише 24 Канал.

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Вольова перемога Кривбасу

Господарі поля віддали ініціативу гостям, сподіваючись піймати їх на контратаці. Задум спрацював на 44-й хвилині зустрічі. Авагімян протягнув м'яч лівим флангом і зробив навіс у штрафний майданчик на Брагару. Майбутній футболіст Динамо пошив у дурні п'ятьох гравців Кривбасу та пробив поруч зі стійкою. На перерву команди пішли за рахунку 1:0 на користь Чорноморця.

В другому таймі підопічні Вернидуба доволі швидко відновили статус-кво. Хомченовський розрізним пасом вивів на побачення з Варакутою Луньова, який в один дотик відправив м'яч у сітку воріт.

На 72-й хвилині матчу Кривбас вийшов вперед. Удар головою португальця Бандейри не залишив шансів Варакуті.

Гості зуміли зберегти переможний рахунок до фінального свистка, здобувши важливі три бали.

Турнірне положення

Чорноморець залишився на 8-й сходинці турнірної таблиці. Проте його може випередити черкаський ЛНЗ, який у 25-му турі гратиме проти Олександрії.

Кривбас перервав свою двоматчеву нічийну серію. Команда Вернидуба зрівнявся за очками з київськими динамівцями. В обох команд по 51 заліковому пункту, але у киян ще дві гри в запасі.

Відеоогляд матчу Чорноморець – Кривбас