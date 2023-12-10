Все вирішив пенальті: Чорноморець завдав Колосу першої поразки в 10 матчах – відео

Поєдинок в Одесі Чорноморець – Колос закривав недільну програму 17-го туру УПЛ. Перемогу господарям поля приніс єдиний гол, забитий з пенальті.

Чорноморець – Колос 1:0

Гол: Путря, 76, з пенальті.

Команда Романа Григорчука провалила кінцівку осінньої частини чемпіонату, опинившись на 10-й сходинці. Натомість Колос останні 9 зустрічей не програвав, пише 24 Канал.

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Ковалівці мають найкращий захист в лізі. У 15 поєдинках Колос пропустив лише 9 м'ячів. У матчі проти "моряків" команда Вишняка теж робила ставку на захист.

За підсумком першого тайму жодній з команд не вдалося "розмочити" рахунок. Здавалося, що поєдинок завершиться внічию.

На 75-й хвилині поєдинку арбітр призначив пенальті у ворота гостей. Одинадцятиметровий впевнено виконав Путря, пробивши по центру воріт.

Колос намагався врятувати поєдинок, але гра так і завершилася з рахунком 1:0 на користь "моряків".

Команда Григорчука перервала неприємну програшну серію, яка тривала 4 матчі. В турнірній таблиці Чорноморець піднявся на 8 сходинку.

Колос зазнав першої поразки в останніх 10 матчах. На зимову перерву команда Вишняка пішла на 9-му місці УПЛ.

Відеоогляд матчу Чорноморець – Колос