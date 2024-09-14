Чорноморець на останніх хвилинах вириває перемогу у Інгульця: результат матчу 6-го туру УПЛ

У суботу, 14 вересня, відбувся перший матч уікенду в межах 6-го туру Української Прем'єр-Ліги. Між собою зустрічались Чорноморець та Інгулець.

Чорноморець – Інгулець 1:0

Голи: Пшеничнюк, 90+4

Вилучення: Мельничук, 90+3

Перед очною зустріччю команди займали майже однакові позиції у чемпіонаті України. Одеський колектив та команда Олександра Поворознюка розташувались на 12-й та 13-й позиції у турнірій таблиці, відповідно, маючи однакову кількість залікових балів.

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Сухий перший тайм в Одесі

Перший тайм розпочався активно, Чорноморець пішов одразу в атаку на ворота петровського колективу, але Інгулець не збирався грати другим номером на початку матчу.

Вже на 3-й хвилині гри захисник одеситів Кайо Гомес налетів на гравця "червоно-жовтих" Богунова. Центрбек Чорноморця отримав жовту картку за порушення правил.

Згодом гра стихла, а гравці обох команд робили багато помилок у довгих передачах. Перший небезпечний момент виник на 26-й хвилині матчу, коли нападник Чорноморця Кирило Попов отримав закидання у карний майданчик петровців, але пробив точно у голкіпера.

Під кінець першого тайму гравці перейшли на дрібні фоли. У підсумку перша половина гри завершилась без забитих голів. Команди пішли на перерву за рахунку 0:0.

Чорноморець дотиснув Інгулець у кінцівці матчу

Другий тайм команди розпочали не так активно як з самого початку гри. Переважно команди для атаки використовували фланги та робили закидання м'яча у штрафну площу, які завершувались без небезпечних моментів.

На останніх хвилинах матчу Максим Мельничук, гравець Інгульця, отримав червону картку, а через хвилину футболіст одеситів Пшеничнюк забив гол. Чорноморець вириває перемогу у компенсований час гри.

Відеоогляд матчу Чорноморець – Інгулець:

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Підкреслимо, що наступному турі УПЛ сезону-2024/2025 Чорноморець вдома прийматиме Карпати – 21 вересня, о 13:00. Підопічні Василя Кобіна зіграють проти Вереса на резервному стадіоні "Гірник" у Кривому Розі проти Вереса – 22 вересня, о 13:00.