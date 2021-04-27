Переходу не буде: чому зірвався трансфер захисника Динамо Шабанова у Легію

Центрбек Артем Шабанов міг стати повноцінним гравцем Легії. Перехід зірвався через високу трансферну ціну футболіста.

Повернення у Динамо

Польський клуб не зможе підсилити оборону досвідченим захисником київського Динамо. Легія не має фінансових можливостей на реалізацію права викупу контракту гравця, яке прописане у договорі оренди.

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Оформляючи оренду Артема Шабанова клуб з Польщі пішов на "жертви". Поляки прописали опцію на викуп гравця у розмірі 1,8 мільйона євро заради того, щоб вдарити по руках з киянами щодо оренди футболіста.

17 лютого 2021 року гравець Динамо підписав орендну угоду з поляками, яка розрахована до кінця цього сезону (30 червня 2021 року).

Натомість у варшавського клубу немає навіть половини необхідної суми, щоб викупити угоду оборонця у столичного клубу. Легія вже шукає заміну для українця. Швидше за все після завершення оренди Шабанов повернеться у київську команду. Зараз футболіст перебуває у Києві, де лікується від пошкодження.