Мессі в шоці: чому зірвалося підписання 5-річного контракту з Барселоною
Джерело:ютуб-канал Фабріціо Романо
Іспанський клуб Барселона офіційно повідомив, що багаторічний лідер команди Ліонель Мессі залишає клуб. Незважаючи на те, що консенсус з гравцем був досягнутий, домовитися з Ла Лігою у клубу не вийшло.
Журналіст-інсайдер Фабріціо Романо пояснив ситуацію, яка виникла з неможливістю підписати контракт між Ліонелем Мессі і Барселоною.
До теми Ліонель Мессі офіційно покидає Барселону
Лео Мессі в шоці, він не очікував такої ситуації. Абсолютно все було готово для підписання 5-річного контракту і офіційного оголошення вже сьогодні. Але втрутилися правила Ла Ліги. Правда, Барселона може почати таким чином тиск на Ла Лігу, щоб виправити ситуацію з Мессі і підписати з ним контракт. Це може бути стратегія "Барси",
– сказав він.
"Ситуація дійсно шокова для футболу в цілому. Топ-клуби, такі як ПСЖ, дуже уважно стежать за тим, що відбувається і готові включитися в гонку за Мессі. У найближчі дні ми подивимося, чи зможуть "Барса" і Ла Ліга врегулювати цю ситуацію", – підсумував журналіст.
Кар'єра Мессі в Барселоні
- Контракт Мессі з Барселоною завершився 30 червня. Відтоді аргентинець перебуває у статусі вільного агента, а серед претендентів на 34-річного Лео називали ПСЖ.
- Всього аргентинський форвард зіграв за каталонців 778 матчів, забив 672 голи і віддав 305 асистів.
- Ліонель 10 раз виграв з "Барсою" Ла Лігу, сім раз Кубок і 8 разів Суперкубок Іспанії, чотири рази перемагав в Лізі чемпіонів, по три рази був володарем Суперкубка УЄФА і Клубного чемпіонату світу.