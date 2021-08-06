Мессі в шоці: чому зірвалося підписання 5-річного контракту з Барселоною

Іспанський клуб Барселона офіційно повідомив, що багаторічний лідер команди Ліонель Мессі залишає клуб. Незважаючи на те, що консенсус з гравцем був досягнутий, домовитися з Ла Лігою у клубу не вийшло.

Журналіст-інсайдер Фабріціо Романо пояснив ситуацію, яка виникла з неможливістю підписати контракт між Ліонелем Мессі і Барселоною.

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Лео Мессі в шоці, він не очікував такої ситуації. Абсолютно все було готово для підписання 5-річного контракту і офіційного оголошення вже сьогодні. Але втрутилися правила Ла Ліги. Правда, Барселона може почати таким чином тиск на Ла Лігу, щоб виправити ситуацію з Мессі і підписати з ним контракт. Це може бути стратегія "Барси",

– сказав він.

"Ситуація дійсно шокова для футболу в цілому. Топ-клуби, такі як ПСЖ, дуже уважно стежать за тим, що відбувається і готові включитися в гонку за Мессі. У найближчі дні ми подивимося, чи зможуть "Барса" і Ла Ліга врегулювати цю ситуацію", – підсумував журналіст.

Кар'єра Мессі в Барселоні