Важливе правило: чому зарахували гол Мбаппе з офсайду у фіналі Ліги націй – відео

У Мілані відбувся фінальний матч Ліги націй між збірними Іспанії та Франції. Поєдинок завершився вольовою перемогою французів.

Скандальний гол Мбаппе

Долю фінального матчу Ліги Націй між Іспанією та Францією вирішив гол на Кіліана Мбаппе на 80-й хвилині. Форвард триколірних вийшов на побачення з Сімоном та спокійно його переграв. Все б нічого, але перцю додай той факт, що Кіліан в момент передачі від Тео Ернандеса перебував у офсайді.

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Момент з голом Кіліана Мбаппе / Скриншот

Але арбітр гол зарахував після використання системи VAR. Як виявилося, судді керувалися правилом визначення офсайду:

11.2. Гравець, який знаходиться у положенні "поза грою" (в офсайді) та отримує м'яч від суперника, який навмисне зіграв у м'яч (включаючи навмисну ​​гру рукою), не вважається таким, що отримав перевагу (якщо тільки це не було навмисною грою в м'яч під час сейву, зробленого будь-яким гравцем суперників).

У цьому епізоді захисник навмисно торкнувся м'яча, тому Мбаппе, отримавши футбольний снаряд від суперника, не порушував правило офсайду.

Відео голу Мбаппе



Іспанія – Франція: коротко про фінал