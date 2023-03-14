ДТП тут ні до чого: Циганик розповів, чому Супряга "сидить на банці" у Динамо
Джерело:телеграм-канал FootballHub
У футбольній спільноті розділились версії, чому Владислав Супряга не потрапляє у заявку Динамо. Коментатор Ігор Циганик спростував інформацію Михайла Співаковського.
Раніше стало відомо, що ДТП, у яку нещодавно потрапив нападник Динамо, не є причиною його відсутності на футбольному полі. Ігор Циганик висунув свою версію, чому Мірча Луческу не використовує Владислава Супрягу у грі.
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Інша версія відсутності ігрової практики Супряги
За словами відомого коментатора, 23-річний футболіст не потрапляє у стартовий склад Динамо на офіційні ігри через погану фізичну форму. Начебто Супряга програє конкуренцію іншим форвардам, які є у розташуванні румунського спеціаліста.
На думку Циганика, що нещодавня аварія немає ніякого стосунку до невиходу Супряги на футбольне поле. На щастя, Владислав не постраждав у ДТП, що не скажеш про його автівку.
Нагадаємо, що у заявці київського клубу є троє гравців, які грають на вістрі атаки – Супряга, Владислав Ванат та Ерік Рамірес, який нещодавно повернувся до столичної команди.
Динамо з 33 очками посідає 4-те місце, поступаючись третій Зорі лише одним балом. До другого Дніпра-1 та лідера УПЛ Шахтаря відставання у 3 та 6 пунктів.
Кар'єра Владислава Супряги пішла на дно
- Пограв за Дніпро-1 та київське Динамо. У січні 2022 року пішов в оренду в італійську Сампдорію, але ніяк себе не проявив у Серії А. Провів за нову команду лише один матч, а точніше відіграв лише 24 хвилини.
- Сампдорія розчарувалась у Супрязі та відправила нападника назад у Динамо.
- З того часу не провів жодного офіційного поєдинку за киян.
- Має контракт із Динамо до кінця червня 2026 року.
- Трансферна вартість Супряги оцінюють в 1,8 мільйона євро.