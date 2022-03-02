Чому ви сидите обісрані, – Ярмоленко звернувся до російських футболістів

Гравець збірної України та англійського Вест Хема Андрій Ярмоленко публічно звернувся до російських футболістів.

Ярмоленко обурений мовчанням російських футболістів, які мають вплив та авторитет на населення.

До слова Якщо буде геть важко – підуть й футболісти, підніму, нах*й, всіх, – президент Інгульця

"Я народився у Пітері, але виріс в Україні та вважаю себе українцем на всі 100 відсотків. У мене є питання до гравців збірної Росії з футболу: "Хлопці, чому ви сидите, як обісрані, і нічого не кажете?" У нас у країні вбивають людей, вбивають наших дружин, матерів, дітей, а ви нічого не кажете, нічого не коментуєте. Скажіть, будь ласка, що вам буде за те, якщо ви всі разом об'єднаєтесь та покажете людям, що відбувається дійсно у нас у країні?" – почав він.

Андрій закликав футболістів не мовчати та "показати свої яйця".

"Багатьох із вас я знаю, з багатьма знайомими і ви всі мені казали, що так не повинно бути, що ваш президент робить неправильно. Хлопці, ви маєте вплив на людей, покажіть це, я прошу вас, будь ласка. Я знаю, що деякі з вас люблять показувати свої яйця на камеру, але тепер настав час показати яйця у реальному житті", – сказав Ярмоленко.

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