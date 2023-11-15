"Досить небезпечно": Підручний пояснив, чому спортсменів з РФ не слід повертати до змагань
Джерело:"1+1"
Український біатлоніст Дмитро Підручний прокоментував відсторонення російських та білоруських спортсменів. Він сподівається, що атлетів з цих країн все ж таки не допустять найближчим часом до змагань.
Український біатлоніст наголосив,що спорт, що у РФ, що в Білорусі – інструмент пропаганди. Тому дозволити їм повернутися до світового спорту – недопустимо, додав Підручний.
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Чому важливо не допустити повернення росіян
Одна думка, що ми можемо зустрітися з ними на одних аренах не вкладається в голові. Це досить небезпечно – як і для нас, так і для них,
– сказав Дмитро.
За словами Підручного, обмеження щодо росіян та білорусів мають діяти допоки не закінчиться війна.
"Зараз відсторонення спортсменів з Росії та Білорусі від міжнародних змагань – це один із методів тиску на ці країни. Важливо, аби вони були ізольовані допоки не закінчать війну і не виведуть війська з усієї території України", – сказав Підручний.
Чи планує Підручний закінчення кар'єри
Підручний наголосив, що не має зараз планів щодо закінчення кар'єри. За його словами, він буде ухвалювати рішення щодо цього в кінці сезону, на це будуть впливати результати українця та стан здоров'я.
"Тому я вирішив, що після кожного сезону буду приймати відповідні рішення щодо продовження підготовки до Олімпіади-2026. Зараз планів про завершення кар'єри у мене немає", – додав він.