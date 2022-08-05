Гутцайт пояснив, чому Україна не підписала заяву щодо усунення росії та білорусі від організацій

Гутцайт: Україна хоче більшого – повного санкційного бану

Його реакції не потрібно було довго чекати. Вадим Гутцайт запевнив, що не слід розганяти зраду, а позиція України залишається непохитною – росіянам та білорусам немає місця у спорті.

До теми Україна не підписала заяву щодо відсторонення росії та білорусі від міжнародних організацій

За словами Вадима Марковича, спільна заява міністрів спорту допускає участь спортсменів росії та білорусі до змагань у нейтральному статусі. Україна ж виступає категорично проти такого дозволу. Атлети цих ворожих країн не повинні виступати навіть під нейтральним прапором. Українська сторона не збирається змінювати свою позицію.

Україна не хоче жодних пом'якшень