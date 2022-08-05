Гутцайт пояснив, чому Україна не підписала заяву щодо усунення росії та білорусі від організацій
Джерело:фейсбук Вадима Гутцайта
Відсутність українського підпису у такій заяві про відсторонення представників від міжнародних організацій викликала у багатьох подив. Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт прояснив ситуацію.
Гутцайт: Україна хоче більшого – повного санкційного бану
Його реакції не потрібно було довго чекати. Вадим Гутцайт запевнив, що не слід розганяти зраду, а позиція України залишається непохитною – росіянам та білорусам немає місця у спорті.
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За словами Вадима Марковича, спільна заява міністрів спорту допускає участь спортсменів росії та білорусі до змагань у нейтральному статусі. Україна ж виступає категорично проти такого дозволу. Атлети цих ворожих країн не повинні виступати навіть під нейтральним прапором. Українська сторона не збирається змінювати свою позицію.
Україна не хоче жодних пом'якшень
"Додам, що переважна більшість положень заяви спільними зусиллями вже реалізована. Майже у всіх видах спорту росіян та білорусів не допускають до змагань, їх виключають з міжнародних федерацій, їм заборонено проводити міжнародні турніри тощо. Але Україна хоче більшого – повного санкційного бану", – написав Гутцайт у фейсбуці.
Приєднатися до спільної заяви в нинішній редакції означатиме для нас поступитися принципами та пом’якшити свої вимоги щодо відповідальності країни-терориста та її сателіта. Україна цього не робитиме. Позицію не підтримувати заяву у редакції, яка передбачає таку "нейтральність", Мінмолодьспорту виробило спільно з Міністерством закордонних справ України та поінформувало про це партнерів напередодні Саміту міністрів спорту держав-партнерів, який відбувся 30 червня 2022 року. Крім того, я особисто озвучив цю позицію під час Саміту,
– йдеться у публікації Гутцайта.
Нагадаємо, що заявку про відсторонення росіян та білорусів від міжнародних організацій підписали 35 краї. Серед них не знайшлось Болгарії, Швейцарії та Угорщини.