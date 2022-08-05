Гутцайт объяснил, почему Украина не подписала заявление об отстранении россии и белоруссии

Гутцайт: Украина хочет большего – полного санкционного бана

Его реакции не нужно было долго ждать. Вадим Гутцайт заверил, что не следует разгонять измену, а позиция Украины остается непреклонной – россиянам и белорусам нет места в спорте.

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По словам Вадима Марковича, совместное заявление министров спорта допускает участие спортсменов России и Белоруссии в соревнованиях в нейтральном статусе. Украина выступает категорически против такого разрешения. Атлеты этих враждебных стран не должны выступать даже под нейтральным флагом. Украинская сторона не намерена менять свою позицию.

Украина не хочет никаких смягчений

"Добавлю, что подавляющее большинство положений заявления совместными усилиями уже реализовано. Почти во всех видах спорта россиян и белорусов не допускают к соревнованиям, их исключают из международных федераций, им запрещено проводить международные турниры и т.д. Но Украина хочет большего - полного санкционного бана", – написал Гутцайт в Фейсбуке.

Присоединиться к совместному заявлению в нынешней редакции будет означать для нас уступить принципы и смягчить свои требования по ответственности страны-террориста и его сателлита. Украина не будет этого делать. Позицию не поддерживать заявление в редакции, предусматривающей такую ​​"нейтральность", Минмолодежьспорта выработало совместно с Министерством иностранных дел Украины и проинформировало об этом партнеров накануне саммита министров спорта государств-партнеров, который состоялся 30 июня 2022 года. Кроме того, я лично озвучил эту позицию во время Саммита,

– говорится в публикации Гутцайта.

Напомним, что заявку об отстранении россиян и белорусов от международных организаций подписали 35 стран. Среди них не нашлось Болгарии, Швейцарии и Венгрии.