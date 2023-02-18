Суперник не потиснув руку Роналду після асисту Кріштіану з офсайда: відео моменту

Аль-Наср 17 лютого приймав Аль-Таавон у рамках Про-ліги Саудівської Аравії. Кріштіану Роналду допоміг господарям здобути три очки та продовжити боротьбу за чемпіонство.

У першому таймі Роналду асистував Гарібу, який відкрив рахунок у матчі 1:0. Перша частина зустрічі закінчилась на користь Аль-Насра.

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Роналду можна віддавати гольові навіть з офсайда

На старті другого тайму Аль-Таавон завдяки голу Медрана зрівняв цифри на табло 1:1. Після екватора другої 45-хвилинки Аль-Наср вдруге у зустрічі повів у рахунку. Знову за справу взявся Кріштіану, який асистував на Маду.

38-річний Роналду провів свій 5-й поєдинок за саудівський клуб, у яких відзначився 5 голами та 2 асистами. Нагадаємо, що Кріштіану перебрався у нову для себе країну 1 січня 2023 року, перейшовши із англійського Манчестер Юнайтед.

Цей м'яч Маду став переможним для Аль-Насра – 2:1. Клуб зіркового португальця лідирує у Про-лізі Саудівської Аравії, маючи у своєму активі 40 очок. Стільки ж одразу у ще двох суперників – Аль Іттіхада та Аль-Шабаб Ер-Ріяда.

Попереду у Аль-Насра виїзний матч проти Дамка (25 лютого).

Найцікавіше було після поєдинку, коли команди дякували одне одному за гру. Тавамба не потиснув руку Роналду та щось сказав у бік португальця. Кріштіану зустрів таку несподіванку іронічною посмішкою.

Все через те, що гол камерунського нападника скасували. Суддя угледів у цьому взятті воріт Аль-Насра офсайд. Тавамба засумнівався у "чистоті" асисту Кріштіану під час другого голу господарів. Автор незарахованого голу впевнений, що португальський футболіст перебував в офсайді, що видно навіть на відео. Однак головний арбітр зустрічі після перегляду відеоповтору вказав на центр поля. Авторитет Роналду зіграв на руку Аль-Насру у цьому епізоді.

Суперник не потиснув руку Роналду: дивіться відео

Відеоогляд матчу Аль-Наср – Аль-Таавон