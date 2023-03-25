Це було б непатріотично з мого боку, – Ротань розповів, чому погодився очолити збірну України

Вже перший матч відборі на Євро-2024 принесе збірній Україні важливу зустріч проти Англії. Команду до цього поєдинку готує Руслан Ротань.

41-річний наставник та легенда Дніпра став справжнім унікальним випадком в українському футболі. Руслан Ротань водночас працює на трьох фронтах – наставник "молодіжки", Олександрії та виконувач обов'язків головного тренера збірної України.

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Ротань: Зараз моя країна в такій ситуації, з якої потрібно вийти

На передматчевій пресконференції Руслан Петравич розповів, як йому вдається поєднувати одразу три посади. Цікаво, що напередодні "молодіжка" потішила наставника перемогою. Збірна України U-21 у товариському матчі переграла Данію 3:2.

"Дійсно, наразі U-21 додає впевненості, це гарний знак. Щодо моєї посади... Завтра матч національної збірної з Англією, я зосереджений на цій грі. Післязавтра вранці я поїду в Італію на матч молодіжної збірної", – розповів тренер.

Ротань додав, що відмовлятись прийняти головну команду країни на майбутній матч було б непатріотично з його боку.

Зараз моя країна в такій ситуації, з якої потрібно вийти. Я не зміг відмовити, коли мене запросили виконувати обов'язки головного тренера на цю гру. Це було б непатріотично з мого боку. Я був би розстріляний. Зараз вся наша концентрація на матчі з Англією,

– відповів Ротань.

В УАФ очікують, що влітку збірну очолить Сергій Ребров, у якого по закінченню сезону-2022/2023 спливає контракт із Аль-Айном. Не виключено, що клуб продовжить контракт та зруйнує усі плани нашої національної команди. Хоча Ребров неодноразово заявляв, що хотів би попрацювати на чолі "синьо-жовтих".

Поєдинок проти Англії відбудеться 26 березня о 19:00 на "Вемблі". Команда Гарета Саутгейта вже стартувала у відборі на Євро-2024. У першому матчі англійці обіграли Італію 1:2. Цей поєдинок став знаковим для нападника Гаррі Кейна, який реалізував пенальті та став найкращим бомбардиром в історії своєї збірної.