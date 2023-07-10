Проблеми не відпускають: ЗМІ назвали ймовірну причину відсутності Миколенка на зборах Евертона

Англійський Евертон оголосив список футболістів, які вирушили на тренувальні збори. Разом із командою у Швейцарію не поїхав українець Віталій Миколенко.

Серед 28 футболістів не знайшлось місця лівому захиснику збірної України Віталію Миколенку. Англійський клуб не повідомив причину відсутності українця.

До теми 28 футболістів відправилися, а він – ні: Миколенко не полетів з Евертоном на тренувальний збір

Сподіваємось на швидке повернення до складу "ірисок"

Трохи пізніше у ЗМІ з'явилась інформація, чому Миколенко не поїхав разом із "ірисками" на збори. Ймовірно, Віталій разом з Мейсоном Холгейтом не поїхали у Швейцарію через пошкодження. Обидвоє залишились у Ліверпулі на клубній базі Евертона.

Нагадаємо, що український футболіст пропустив останні три тури АПЛ та три червневі матчі збірної України. У Миколенка було невелике розтягнення м'язів стегна.

Раніше ж в англійському клубі повідомляли, що футболісти, які мають травми, або ті хто довго перебував у національних командах, не поїдуть на короткі збори "ірисок" у Швейцарію.

На тлі цього всього ще й преса розкручує чутки про інтерес Евертона до Балло-Туре, який грає на лівому фланзі захисту італійського Мілана. Також конкурентом Миколенка на лівому фланзі може стати Рожеріо із іншого італійського клубу Сассуоло.

У минулому сезоні-2022/2023 Евертон ледь не вилетів із АПЛ. "Іриски" посів лише 17-те місце, а це у кроці від гри на виліт. За 38 турів клуб українця набрав лише 36 балів.

Головне про виступи Миколенка в Евертоні