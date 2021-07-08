Чому захисник збірної України Кривцов не поїхав на збори Шахтаря: причина

Футболісти Шахтаря, які виступали за збірну України на євро-2020, приєднались до складу "гірників" на зборах в Австрії. Однак захисник Сергій Кривцов залишився в Києві.

Кривцов залишився у столиці України

Донецький Шахтар готується до нового сезону у Австрії. Збірники Андрій Пятов, Тарас Степаненко, Микола Матвієнко, Марлос, Георгій Судаков та Анатолій Трубін вже приєдналися до складу донецького клубу.

Читайте також Шахтар продав оборонця Хочолаву у Копенгаген

Єдиний, хто не приєднався до команди, став захисник "гірників" Сергій Кривцов. Центрбек залишився у Києві. Чому футболіст не поїхав на збори? Все через травму, яку Кривцов отримав у чвертьфіналі з Англією на Євро-2020. Нагадаємо, що гравець збірної України достроково покинув поле у першому таймі.

Кривцов чекає обстеження з МРТ, після якого стане відомо, на який термін буде розраховане його відновлення.

Відзначимо, що Кривцов побував на нагородженні маленьких хлопчиків, які виконували гімн України на одному з майданчиків у Києві. Сергій разом із захисником Динамо, який також відновлюється від травми, Денисом Поповим вручили юним фанатам іменні футболки збірної України та м'ячі.

9 липня донецький клуб під керівництвом італійця Роберто Де Дзербі проведе останній контрольний спаринг на зборах в Австрії. Його суперником стане німецьке Шальке.