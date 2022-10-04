Зоря продовжує використовувати лого на мові окупанта: Кривбас вимагає клуб українізуватись
Джерело:фейсбук Кривбаса
У неділю, 2 жовтня Зоря та Кривбас зіграли у 5-му турі УПЛ у Києві на легендарному стадіоні імені Валерія Лобановського. Команди розписали мирову 2:2, але луганський клуб вляпався у мовний скандал.
Не через "А", а через "О"
Перед очною зустріччю на табло стадіону імені Валерія Лобановського було висвітлено старе лого Кривбасу. Криворізький клуб відреагував на такий прокол від Зорі.
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Відео реакції Кривбаса на старе лого
Цікаво, що лого Зорі викликає обурення не лише Кривбасу, а й українських футбольних фанатів. Луганський клуб далі використовує російську версію лого, у якому Зоря пишеться через "А" – Заря.
Криворізький клуб звернувся до Зорі з проханням змінити емблему з ворожою мовою на українську. Представники Кривбасу вже навіть зробили її для луганської команди. Клуб просить УПЛ та ЗМІ використовувати виключно варіант логотипу із державною мовою, адже Луганськ – це Україна.
Сам Кривбас у презентації перед матчем 5-го туру використав україномовну емблему суперника.
В цій ситуації, коли в Україні з 2014 року йде війна, а з 24 лютого відбулося повномасштабне вторгнення росіян на нашу землю, коли країна-агресор кожного дня вбиває українців, у когось в нашому футболі ще залишаються логотипи російською мовою?! Це порушує як юридичні, так і в першу чергу всі моральні норми,
– йдеться у публікації клубу з Кривогу Рогу.
Відзначимо, що російськомовне лого Зоря використовує на клубному автобусі, який їздить українськими дорогами, а також у своїх соцмережах.До слова. Зоря після 5-ти турів йде на третьому місці в УПЛ, маючи у своєму активі 10 очок. Підопічні Патріка ван Леувена поступається лише Шахтарю та Дніпру-1.