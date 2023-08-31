Назріває конфлікт: Костюк зізналась, чому не планує грати за збірну України найближчим часом

У федерації українського тенісу назріває черговий конфлікт. Третя ракетка України Марта Костюк розповіла, чому у її найближчих планах немає місця для матчів за збірну.

На жаль, US Open-2023 вийшов невдалим для українки. Марта Костюк не змогла пройти вже перший раунд, поступившись представниці Казахстану Єлєні Рибакіній – 0:2 (2:6, 1:6). Українська тенісистка змогла взяти лише три гейми у суперниці.

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Костюк: Через ситуацію з ФТУ за збірну цього року грати не планую

Після цієї поразки Костюк поділилась своїми найближчими планами та розповіла, чому не виступатиме за збірну України у 2023-му, а може й навіть у наступному 2024-му році. Схоже, що в українському тенісі розпочнеться бунт через одну людину.

"Мої плани на кінець сезону – зіграти Сан-Дієго, Гвадалахару, Японію та Китай. Буду дивитися за результатами, якщо я десь виступлю дуже добре, то, можливо, якийсь тиждень пропущу, але поки що план завершити сезон у Китаї",– розповіла Марта.

Через ситуацію з ФТУ за збірну цього року грати не планую і, найімовірніше, наступного року теж не буду. Олімпіада? Наскільки я знаю, то норматив для потрапляння туди я виконала і, звичайно, вона є в моїх планах наступного року,

– заявила Костюк.

. Марта Костюк – третя ракетка України, яка займає 39-ту позицію у рейтингу WTA. У цьому сезоні здобула один трофей та заробила майже 870 тисяч доларів призових. Марта до цього конфлікту була стабільною тенісисткою жіночої збірної.

Відзначимо, що українські тенісисти та тенісистки поскаржились до Міжнародної тенісної федерації на віцепрезидента ФТУ Євгена Зукіна. Чоловік дозволяв собі цькування, зневажливу поведінку, розмови у бік наших спортсменів. Не цурався Зукін і слів шантажу та визначав склади національних команд відповідно до своїх симпатій у бік тенісистів.

Лист підписали провідні українські тенісисти: Людмила та Надія Кіченок, Марта Костюк, Ілля Марченк, Сергій Стаховський, який вже закінчив кар'єру, перша ракетка країни Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Катаріна Завацька.

Також відповідний лист отримали інші світові тенісні федерації. Зукіну із такою поведінкою точно не місце в українському тенісі. Його поведінка лише зруйнує розвиток українського тенісу.