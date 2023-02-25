Реал може бойкотувати церемонію The Best від ФІФА: чому тут винен Ліонель Мессі

У понеділок, 27 лютого, відбудеться нагородження переможців FIFA The Best. Футболісти мадридського Реала, попри свої потрапляння у номінації, можуть проігнорувати захід.

Одразу тріо представників Реала Лука Модрич, Вінісіус Жуніор та Карім Бензема претендують на звання найкращого футболіста сезону. Однак у мадридському клубі впевнені, що переможцями у номінаціях стануть футболісти збірної Аргентини, які стали чемпіонами світу у 2022 році в Катарі.

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Не хочуть дивитись на нагородження суперників

Таке досягнення буде ключовим при виборі переможців у номінаціях від ФІФА. Адже статус чемпіона світу особливо беруть до уваги.

Тому вибір ФІФА може впасти на користь новоспеченого чемпіона світу-2022 у складі Аргентини та капітана збірної Ліонеля Мессі, який теж бореться за це звання.

Також Тібо Куртуа бореться за звання найкращого голкіпера. Його суперником є Еміліано Мартінес, який захищав ворота Аргентини у Катарі. Тому шансів у бельгійського воротаря "Королівського клубу" на перемогу не так багато.

Через що "вершкові" можуть не приїхати на церемонію нагородження. Вони не хочуть пропустити тренування лише заради того, щоб подивитись, як нагороджують їх конкурентів. Тим паче, що наразі у Реала дуже щільний графік матчів, адже клуб бореться одразу за декілька трофеїв у сезоні.

25 лютого Реал зіграє у домашньому дербі Мадрида проти Атлетіко (19:30). Вже 2 березня команда Карло Анчелотті зіграє у першому півфінальному матчі Кубка Короля проти Барселони.

За інформацією видання Relevo, керівництво мадридського клубу ухвалить остаточне рішення щодо приїзду на церемонію 26 лютого.

У 2021 році найкращим футболістом сезону став Роберт Левандовський, який ще тоді виступав за мюнхенську Баварію. Найкращим голкіпером став Едуар Менді з Челсі.