Із вигрібної ями під назвою російський спорт втікають не лише гімнастки чи біатлоністи. Один із найталановитіших футболістів Арсен Захарян шукає шляхи обходу для виступів у Європі.

19-річний атакувальний півзахисник московського Дінамо не хоче виступати у російському чемпіонаті. Арсен Захарян несподівано згадав про своє вірменське коріння, яке він хоче використати для майбутніх виступів за європейську команду, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

Читайте також Ще один "любітєль вєлікой страни": біатлоніст втік із Росії, змінивши громадянство

Знайшов хитру схему

Вже у грудні 2022 року футболіст, якого активно сватали у лондонське Челсі, хоче отримати паспорт громадянина Вірменії.

Такий момент дозволить росіянину легше оформити свій переїзд із російського чемпіонату у топ-лігу Європи. Російські спортсмени шукають різні варіанти, як обійти усі дискваліфікації та усунення Росії від міжнародних змагань.

Але це не позначиться на його виступах за збірну Росії, він далі виступатиме у футболці з триколором.

Нагадаємо, що Захарян грав під керівництвом українця Андрія Вороніна, який до 1 березня 2022 року був асистентом головного тренера.

Що відомо про Арсена Захаряна