Обхід санкцій: найталановитіший гравець Росії хоче отримати вірменський паспорт
Із вигрібної ями під назвою російський спорт втікають не лише гімнастки чи біатлоністи. Один із найталановитіших футболістів Арсен Захарян шукає шляхи обходу для виступів у Європі.
19-річний атакувальний півзахисник московського Дінамо не хоче виступати у російському чемпіонаті. Арсен Захарян несподівано згадав про своє вірменське коріння, яке він хоче використати для майбутніх виступів за європейську команду, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.
Читайте також Ще один "любітєль вєлікой страни": біатлоніст втік із Росії, змінивши громадянство
Знайшов хитру схему
Вже у грудні 2022 року футболіст, якого активно сватали у лондонське Челсі, хоче отримати паспорт громадянина Вірменії.
Такий момент дозволить росіянину легше оформити свій переїзд із російського чемпіонату у топ-лігу Європи. Російські спортсмени шукають різні варіанти, як обійти усі дискваліфікації та усунення Росії від міжнародних змагань.
Але це не позначиться на його виступах за збірну Росії, він далі виступатиме у футболці з триколором.
Нагадаємо, що Захарян грав під керівництвом українця Андрія Вороніна, який до 1 березня 2022 року був асистентом головного тренера.
Що відомо про Арсена Захаряна
- У 2017-му році перейшов в Академію московського Дінамо.
- Через три роки почав виступати за другу команду московського клубу, а вже пів року підключився до основи російського гранда.
- У новому сезоні провів 20 матчів, у яких забив 3 голи та зробив 6 асистів.
- Портал Transfermarkt оцінює вартість переходу Захаряна складає 15 мільйонів євро.
- Контракт півзахисника з Дінамо розрахований до кінця червня 2024 року.