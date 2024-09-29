Мареска накричав на Мудрика прямо під час матчу: що зробив українець
Джерело:Football London
Українець Михайло Мудрик вийшов на заміну під час матчу Челсі проти Брайтона. Однак Енцо Мареску не влаштовувала гра півзахисника, через що він накричав на нього прямо під час протистояння.
У суботу, 28 вересня, відбувся матч 6-го туру АПЛ, де Челсі зустрілося з Брайтоном. "Пенсіонери" перемогли завдяки шаленому перфомансу Палмера з рахунком 4:2.
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Чому Мареска накричав на Мудрика
За інформацією football.london, наставник "синіх" був не задоволений грою українця у матчі проти Брайтона.
"Найпомітнішим його моментом було потрапляння в офсайд під час контратаки, коли він не зміг повернутися на позицію, а потім на нього накричав Мареска: "Міша, Міша", – крикнув він через усе поле вінгеру. Це свідчить про те, що з Мудриком ще належить попрацювати, щоб він був готовий навіть до короткочасних виходів на поле", – зазначили у виданні.
Довідка. У сезоні-2024/2025 Михайло Мудрик зіграв 6 матчів за Челсі в усіх турнірах, де відзначився двома результативними передачами.
Відзначимо, що у матчі проти Брайтона українець не зробив жодних результативних дій.