Красюк пояснив, чому бій Ломаченко – Хейні не на часі
Вже цього року Василь Ломаченко може повернутися на ринг. Наразі він перебуває у лавах ЗСУ.
Красюк: Зараз Василь вирішив повертатися
В ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк поділився думками щодо повернення Василя на ринг. Також він розповів, чому бій Ломаченко – Хейні не на часі.
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"Берінчик виступає у легкій вазі, де закручена ситуація. Девін Хейні зібрав усі титули та заявив, що готовий у жовтні битися з Василем Ломаченком. Чи реальний цей бій?
Девін Хейні має провести реванш з Джорджем Камбососом. Де цей поєдинок відбудеться – ніхто не знає. Але однозначно є контракт і доти, поки Камбосос не прийняв пропозиції про stand by (почекати – 24 канал) або відмовитися від поєдинку – цей бій (Хейні – Ломаченко) не на часі.
Щодо Ломаченка. З огляду на інформацію у ЗМІ, Ломаченко готується до поєдинку у жовтні. Навряд чи це буде Девін Хейні. Але надалі інформація вже буде залежати від результатів тих поєдинків, які відбудуться – повернення Ломаченка і реванш Хейні – Камбосос", – зазначив Красюк.
Також промоутер пояснив, чому не можна було відтермінувати бій Ломаченка з Джорджем Камбососом.
Цей бій був запланований в Австралії і саме там він мав відбутися у визначений час. Ломаченко вступив до лав ЗСУ й відмовився від поєдинку. Зараз Василь вирішив повертатися,
– додав промоутер.
Що відомо про повернення Ломаченка
- Наступний бій Ломаченка має відбутись 22 жовтня. Промоутерська компанія чекає підтвердження зі сторони Ломаченка. Після чого боксер поїде готуватись до поєдинку, а компанія займеться пошуком суперника та місцем проведення зустрічі.
- Наразі Василь захищає країну у лавах ЗСУ. Він відмовився виїжджати з України заради поєдинку з Джоржем Камбососом. Тож замість Василя на ринг проти австралійця вийшов Девін Хейні, який і став тріумфатором бою.
- Нагадаємо, востаннє Ломаченко виходив на ринг 12 грудня 2021 року. Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.