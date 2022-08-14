Красюк пояснив, чому бій Ломаченко – Хейні не на часі

Вже цього року Василь Ломаченко може повернутися на ринг. Наразі він перебуває у лавах ЗСУ.

Красюк: Зараз Василь вирішив повертатися

В ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк поділився думками щодо повернення Василя на ринг. Також він розповів, чому бій Ломаченко – Хейні не на часі.

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"Берінчик виступає у легкій вазі, де закручена ситуація. Девін Хейні зібрав усі титули та заявив, що готовий у жовтні битися з Василем Ломаченком. Чи реальний цей бій?

Девін Хейні має провести реванш з Джорджем Камбососом. Де цей поєдинок відбудеться – ніхто не знає. Але однозначно є контракт і доти, поки Камбосос не прийняв пропозиції про stand by (почекати – 24 канал) або відмовитися від поєдинку – цей бій (Хейні – Ломаченко) не на часі.

Щодо Ломаченка. З огляду на інформацію у ЗМІ, Ломаченко готується до поєдинку у жовтні. Навряд чи це буде Девін Хейні. Але надалі інформація вже буде залежати від результатів тих поєдинків, які відбудуться – повернення Ломаченка і реванш Хейні – Камбосос", – зазначив Красюк.

Також промоутер пояснив, чому не можна було відтермінувати бій Ломаченка з Джорджем Камбососом.

Цей бій був запланований в Австралії і саме там він мав відбутися у визначений час. Ломаченко вступив до лав ЗСУ й відмовився від поєдинку. Зараз Василь вирішив повертатися,

– додав промоутер.

Що відомо про повернення Ломаченка