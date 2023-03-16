Не хоче йти воювати: українка Білосюк зізналась, чому не закінчує кар'єру біатлоністки – відео

Досвідчена біатлоністка збірної України Олена Білосюк може продовжити свою кар'єру. Спортсменка розповіла, чому не збирається попрощатись з біатлоном.

Олімпійська чемпіонка-2014 у Сочі розповіла, як протягом останніх років ніяк не може повісити гвинтівку на цвях. Олена Білосюк назвала причину, яка змушує її продовжувати виступати.

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Білосюк: В мене вибір один: або я йду воювати, або я продовжую займатись спортом

Олена Білосюк розповіла, що не хоче їхати воювати на передову, хоча є військовослужбовцем. Біатлоністка аргументувала це тим, що вояка з неї не дуже, а краще їй вдається показувати себе на біатлонній арені.

Знаєте, я вже протягом п'яти років намагаюсь завершити свою кар'єру чинного спортсмена, але в нас вносяться, то ковід, то війна. Оскільки ми військовослужбовці, то в мене вибір один: або я йду воювати, або я продовжую займатись спортом. З мене вояка так собі, тому краще поки залишатись у спорті. Допоки триває війна, я не можу звідси піти. Принаймні на фронт я не хочу,

– зізналась біатлоністка.

Білосюк назвала причину продовження кар'єри: дивіться відео

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