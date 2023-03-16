Не хоче йти воювати: українка Білосюк зізналась, чому не закінчує кар'єру біатлоністки – відео
Джерело:Biathlonnews.com.ua
Досвідчена біатлоністка збірної України Олена Білосюк може продовжити свою кар'єру. Спортсменка розповіла, чому не збирається попрощатись з біатлоном.
Олімпійська чемпіонка-2014 у Сочі розповіла, як протягом останніх років ніяк не може повісити гвинтівку на цвях. Олена Білосюк назвала причину, яка змушує її продовжувати виступати.
Читайте також Повісила гвинтівку на цвях: титулована біатлоністка оголосила про завершення кар'єри
Білосюк: В мене вибір один: або я йду воювати, або я продовжую займатись спортом
Олена Білосюк розповіла, що не хоче їхати воювати на передову, хоча є військовослужбовцем. Біатлоністка аргументувала це тим, що вояка з неї не дуже, а краще їй вдається показувати себе на біатлонній арені.
Знаєте, я вже протягом п'яти років намагаюсь завершити свою кар'єру чинного спортсмена, але в нас вносяться, то ковід, то війна. Оскільки ми військовослужбовці, то в мене вибір один: або я йду воювати, або я продовжую займатись спортом. З мене вояка так собі, тому краще поки залишатись у спорті. Допоки триває війна, я не можу звідси піти. Принаймні на фронт я не хочу,
– зізналась біатлоністка.
Білосюк назвала причину продовження кар'єри: дивіться відео
Головне про кар'єру Олени Білосюк
- 36-річна біатлоністка, яка своє найвище досягнення здобула у 2014 році. Тоді Олена разом із сестрами Семеренко та Юлією Джимою стали олімпійськими чемпіонками в естафеті у Сочі.
- Є чемпіонкою світу та Європи. Також 8 разів підіймалась на інші сходинки п'єдесталу на змаганнях такого рівня.
- Є бронзовою призеркою Юніорського ЧС у 2006-му році в "індивідуалці".
- У 2019-му ставала срібною призеркою Кубка IBU у спринті в Шушені.
- П'ять разів Білосюк підіймалась на найвищу сходинку п'єдесталу на Кубку світу, переважно це було за підсумками естафет та ще одного разу у спринті. Загалом 21 раз була на подіумі на КС.
- У сезоні-2022/2023 найкращим індивідуальним результатом Олени на міжнародних змаганнях є 23-є місце у спринті на КС у німецькому Рупольдингу.