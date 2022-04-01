Чоловік, якого катували та вбили окупанти неподалік Тростянця – український спортсмен Проневич

Чоловік, якого катували та вбили російські військові неподалік Тростянця – відомий український спортсмен Сергій Проневич. Він проживав у селі Боромля, що на Сумщині.

Вічна пам'ять Герою

Сергій потрапив до "Книги рекордів України" у жовтні 2019-го. Він пробіг у повній військовій екіпіровці українського вояка марафонську дистанцію – 42 кілометри.

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Мати загиблого Антоніна Проневич розповіла, що син почав займатися спортом з восьмого класу. На фото видно, що Проневич здобув чимало нагород. На стіни у його будинку прикрашені грамотами та медалями.



Нагороди Сергія / Фото Суспільне

Окрім спорту Сергій любив майструвати різні поробки з дерева, фанери, соломки та природних матеріалів, зазначила Антоніна.

Також жінка розповіла як її син попав до рук військових.

"Він був в якійсь територіальній обороні. Доповідав своїм, де знаходяться які танки чи що там, в якійсь розвідувальній групі був. Вийшло чи то засада, чи то росіяни були там і була, як говорять, стрілянина.

А в результаті з 12 березня мені нічого невідомо стало, тому що не було зв’язку, ніде нічого. Кажуть, його тримали в підвалі, в пожежній, і там його катували, тому що на руках сліди від кайданок було видно", – сказала Антоніна.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родині та друзям загиблого. Вічна пам’ять!

26 березня село Боромля, що неподалік Тростянця на Сумщині, було звільнене від російських військових.