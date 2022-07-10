Поєдинок ветеранів: Чісора поквитався з Пулєвим за поразку у 2016-му – відеоогляд бою

У Лондоні на O2 Arena відбувся реванш між британцем Дереком Чісорою та Кубратом Пулєвим з Болгарії. Це другий поєдинок для боксерів, вперше вони зустрілися у 2016 році, і тоді Пулєв здобув перемогу роздільним рішенням суддів.

Перша перемога Чісори за три роки

Чісора виходив на ринг після серії з трьох поразок – Усику і двічі Джозефу Паркеру. У Пулєва ситуація була краща – він достроково програв Ентоні Джошуа у 2020-му. Потім повернувся поєдинком з боксу на голих кулаках, де переміг нокаутом, а згодом вийшов і за правилами боксу – рішенням суддів перебоксував Джеррі Форреста, пише 24 канал.

Цікаво Чісора одягнув маску Бориса Джонсона на фінальне зважування з Пулєвим: яскраве відео

Британський боксер активно розпочав перший раунд та був явним фаворитом зустрічі. Далі ситуація вирівнялась, а ініціатива переходила з рук у руки.

Пулєв декілька раундів доволі успішно збивав атаки суперника. Регулярно прилітало Чісорі й знизу – правий аперкот назустріч непокоїв Дерека.

Відео зустрічі

На екваторі поєдинку було помітно, що регулярна і беззупинна робота по корпусу від британця дається взнаки.

В одному з епізодів британець наніс супернику розсічення

Кубрат намагався комбінувати, але став повільнішим на ногах, акцентованих ударів поменшало, жорсткий джеб вилітав не так часто і Чісора почав простіше добиратись до комфортної дистанції.

Боксери нанесли один одному по удару після гонгу: відео

Долю переможця вирішували судді, і знову їхня думка не була однозначною. Але цього разу роздільним рішенням виграв Чісора: 112:116, 116:112, 116:112.

Чісора тріумфував у поєдинку: відео

Вперше боксери зустрілися у Гамбурзі в травні 2016 року. Тоді Пулєв здолав Чісору роздільним рішенням суддів (116:112, 118:110, 113:115) і завоював титул чемпіона Європи за версією EBU.