На очах в Усика: 40-річний Чісора здобув яскраву перемогу в битві з Джойсом – відеоогляд бою

У суботу, 27 липня, у Лондоні на O2 Арені відбувся вечір боксу. Головною його подією став бій між британськими ветеранами хевівейту Дереком Чісорою та Джо Джойсом.

Він не мав титульного статусу, тож обидва боксери почувалися досить розкуто та зуміли розважити британську публіку. Наприкінці вони влаштували справжню зарубу, яка привела глядачів у захват, пише 24 Канал.

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Яскравий перформанс від ветеранів

У передостанньому раунді 38-річний Джо Джойс опинився у нокдауні, але все ж таки зумів продовжити бій. У фінальній трихвилинці він намагався дістати уродженця Зімбабве, але той вистояв.

У підсумку, поєдинок тривав усі регламентовані 10 раундів. За їх результатами судді одностайним рішенням віддали перемогу Дереку Чісорі – 97:92, 96:94, 96:94

Дивіться відеоогляд бою Чісора – Джойс

. Ця поразка стала третьою для Джо Джойса в останніх чотирьох поєдинках. До цього він двічі несподівано поступився Чжан Чжилею. 40-річний Дерек Чісора при цьому здобув 35-ту перемогу в 48 боях.

Зазначимо, що цей видовищний поєдинок відвідав і українець Олександр Усик. Ще перед стартом битви він зайшов у роздягальню до Дерека Чісори та побажав йому успіхів.

Усик зустрівся з Чісорою перед боєм: дивіться відео

Після перемоги вони знову зустрілися й українець спробував підняти настрій 40-річному ветерану після важкого поєдинку.

Зустріч Усика й Чісори після бою британця: дивіться відео

Нагадаємо, що Усик та Чісора перетиналися на ринзі у 2020 році. Тоді у виснажливому поєдинку перемогу здобув українець. З того часу вони залишаються друзями та регулярно зустрічаються, коли Усик відвідує Велику Британію.