Суддя зупинить бій, – Чісора здивував відвертим прогнозом на битву за абсолют між Усиком і Ф'юрі

Скандальний 39-річний боксер хевівейту британець Дерек Чісора протягом довгого часу вважав беззаперечним фаворитом "бою століття" свого земляка. Проте з плином часу його думка змінилася.

Битва за звання абсолютного чемпіона світу в "королівській" ваговій категорії між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі була перенесена з 17 лютого на 18 травня. Все через розсічення в "Циганського короля", яке той отримав під час спарингу в тренувальному таборі.

До теми "Розпалив вогонь поганими словами": спаринг-партнер Ф'юрі – про розсічення Тайсона

Думка Чісори кардинально змінилася

Ця подія змінила фаворита майбутнього поєдинку за абсолют, на думку британського надважковаговика Дерека Чісори. Він заявив, що український боксер скористається травмою Тайсона Ф'юрі, через що рефері зупинить бій.

Я можу бути з вами чесним? Це мій прогноз. Я бачу, як Усик виграє бій, тому що він буде цілитися в одне й те ж місце. Він буде бити тим самим джебом в те місце, де було розсічення. Тому наприкінці дев'ятого або десятого раунду суддя зупинить бій на користь Усика через розсічення біля ока Ф’юрі,

– сказав Чісора.

Зазначимо, що раніше досвідчений боксер заявляв, що в Усика немає шансів, а для Ф'юрі перемога в бою буде легкою задачею, наче "чоловіку відібрати цукерку з рук дитини".

. Дерек Чісора виходив у ринг з обома майбутніми непереможними суперниками. Він тричі поступався Тайсону Ф'юрі та одного разу – Олександру Усику. Всього за професійну кар'єру британець провів 47 боїв – 34 перемоги та 13 поразок.