Не футбол: Шевченко зізнався, чим планував займатися після ігрової кар'єри

16 червня 2021 , 19:42
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Джерело:

Forbes

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, чим планував займатися після ігрової кар'єри. Цікаво, що це виявився не футбол.

Андрій Миколайович хотів стати бізнесменом. Також він не відхилив варіант піти у політику.

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– Коли ви задумалися про варіанти майбутнього після завершення кар'єри футболіста? Які у вас були карти на руках?
– Крім спорту я розглядав кілька варіантів. Наприклад, спробувати щось нове. Як один з варіантів розглядав бізнес-кар'єру.

У мене були політичні амбіції, тому в якийсь момент я зайнявся політичною діяльністю. Я зрозумів, що це не моє, повернувся, отримав тренерську освіту і вибрав той напрямок, до якого у мене найбільша схильність.

– Які варіанти ви розглядали в бізнесі?
– Є якісь зароблені доходи, певні активи, якими я зобов'язаний керувати. Не можна сказати, що я активно займаюся бізнесом, але бізнес дозволяє мені і моїй родині відчувати фінансову незалежність і деяку впевненість в майбутньому.

– Як і в які проекти інвестує Андрій Шевченко?
– Я пасивний інвестор. Є певні управлінці, які консультують, але остаточні бізнес-рішення завжди за мною, – сказав Шевченко.

Коли Шевченко завершив кар'єру?

  • 2012 рік став завершальний роком його кар'єри. Останній гол був ним забитий у ворота Швейцарії на Євро-2012.
  • У 2016 році ввійшов до тренерського складу команди Динамо. Був у тренерському штабі й під час Євро-2016. Після турніру, став головним тренером збірної України.
Автор: Юрій Семенюк