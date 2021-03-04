Ексфутболіст збірної України Чигринський може завершити кар'єру заради роботи в АЕКу

Український захисник Дмитро Чигринський може залишитись у Греції. АЕК хоче запропонувати українцю після завершення кар'єри роботу у структурі клубу.

34-річний центральний захисник може отримати роботу у селекційному відділі клубу. Гравець перебуває у гарних стосунках з керівництвом АЕКа.

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Нова роль у клубі

Грецький клуб вже зробив таку пропозицію Дмитру Чигринському, якщо той захоче повісити бутси на цвях вже після цього сезону. Також такий поворот подій пов’язаний з відходом першого віцепрезидента та виконавчого директора Мінаса Лісандроса. Тому вже зараз клуб шукає заміну на роль скаута, на яку найкраще підходить якраз українець.

Спеціалізований портал Transfermarkt повідомляє, що контракт Чигринського з АЕКом спливає у кінця червня 2021 року. Загалом виступає у клубі ще з 2016 року.

У цьому сезоні колишній гравець Барселони провів 17 поєдинків у всіх турнірах, у яких не запам'ятався результативними діями. Також у складі клубу з Греції виступають Євген Шахов та Олег Данченко. До слова, останній поповнив команду лише вкінці січня 2021 року.

Свій наступний матч за АЕК українці зможуть зіграти вже 4 березня проти Волоса у Кубку Греції. Перша чвертьфінальна зустріч завершилась із рахунком 2:4 на користь клубу Чигринського.