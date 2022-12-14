Особлива шана форварду: на честь найкращого бомбардира Франції назвуть стадіон

Форвард збірної Франції Олів'є Жіру вже вписав своє ім'я в історію. Ще одну відзнаку бомбардиру підготував його колишній клуб Тур.

Нападаючий "Ле Бльо" Олів'є Жиру під час чемпіонату світу 2022 в Катарі став найкращим бомбардиром збірної Франції. Щоб увіковічнити ім'я свого колишнього форварда, клуб Тур вирішив перейменувати домашній стадіон.

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Стадіон на честь найкращого бомбардира Франції

З відповідною пропозицією виступив колишній президент клубу Олімпік Марсель та ексмер Тура Крістоф Буше. На даному етапі розглядається можливість зміни назви з Stade de la Vallée du Cher на Stade Olivier Giroud.

Зазначимо, що стадіон був побудований у 1978 році. Арена розрахована на 16 тисяч глядачів та є домашнім стадіоном футбольного клубу Тур.

У складі Тура Олів'є Жіру провів два сезона з 2008 по 2010 роки, зігравши 61 матч і забивши 31 гол. Тоді команда виступала у французькій Лізі 2.

Нагадаємо, що Олів'є Жіру перевершив досягнення Тьєррі Анрі. Зараз на рахунку нападаючого 53 голи у футболці національної команди. Покращити свій бомбардирський доробок 36-річний форвард може у півфінальному матчі проти Марокко.

Півфінальний матч Марокко – Франція відбудеться 14 грудня о 21:00 за київським часом. Переможець поєдинку приєднається до Аргентини, а невдаха зіграє за третє місце проти Хорватії.