Джокер-невдаха: Безус підвів свою команду в півфіналі Кубка Кіпру
Півзахисник кіпрської Омонії Роман Безус став антигероєм поєдинку проти Пафоса. Команди проводили зустріч в рамках розіграшу Кубка Кіпру.
Кіпрська Омонія, за яку виступають двоє українських легіонерів – Артем Бєсєдін та Роман Безус, зіграла перший півфінальний матч Кубка Кіпру проти Пафоса (1:1), пише 24 Канал. Проте шанс проявити себе отримав лише Безус, який потрапив до заявки на матч.
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Безглузда червона картка
Вже в дебюті матчу футболісти Омонії відзначилися забитим голом. Результативний удар на свій рахунок записав Лоїзу.
На 70-й хвилині поєдинку на полі з'явився Роман Безус, який замінив автора голу. Українець горів бажанням відзначитись в матчі, але надмірна активність зіграла з ним злий жарт.
За 12 хвилин перебування на полі він встиг заробити дві жовті картки та залишити свою команду в меншості. Футболісти Пафоса скористалися чисельною перевагою на 2-й компенсованій хвилині та зрівняли рахунок в матчі.
Переможець протистояння визначиться у матчі-відповіді, який відбудеться 26 квітня на полі Омонії. Будемо сподіватися, що в цьому поєдинку візьме участь Артем Бєсєдін, який нещодавно відзначився забитим голом.