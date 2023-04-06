Джокер-невдаха: Безус підвів свою команду в півфіналі Кубка Кіпру

Півзахисник кіпрської Омонії Роман Безус став антигероєм поєдинку проти Пафоса. Команди проводили зустріч в рамках розіграшу Кубка Кіпру.

Кіпрська Омонія, за яку виступають двоє українських легіонерів – Артем Бєсєдін та Роман Безус, зіграла перший півфінальний матч Кубка Кіпру проти Пафоса (1:1), пише 24 Канал. Проте шанс проявити себе отримав лише Безус, який потрапив до заявки на матч.

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Безглузда червона картка

Вже в дебюті матчу футболісти Омонії відзначилися забитим голом. Результативний удар на свій рахунок записав Лоїзу.

На 70-й хвилині поєдинку на полі з'явився Роман Безус, який замінив автора голу. Українець горів бажанням відзначитись в матчі, але надмірна активність зіграла з ним злий жарт.

За 12 хвилин перебування на полі він встиг заробити дві жовті картки та залишити свою команду в меншості. Футболісти Пафоса скористалися чисельною перевагою на 2-й компенсованій хвилині та зрівняли рахунок в матчі.

Переможець протистояння визначиться у матчі-відповіді, який відбудеться 26 квітня на полі Омонії. Будемо сподіватися, що в цьому поєдинку візьме участь Артем Бєсєдін, який нещодавно відзначився забитим голом.

Нагадаємо, що Роман Безус став футболістом Омонії влітку минулого року. Колишній гравець збірної України приєднався до кіпрської команди на правах вільного агента. За цей час Роман зіграв 29 матчів, забив 4 голи та віддав 4 асисти.