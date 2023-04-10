Гравець Полісся штовхнув арбітриню під час гри: він вже попросив вибачення – скандальне відео

Матч лідера Першої ліги України Полісся проти запорізького Металурга запам'ятався не так трьома голами, як скандалом наприкінці поєдинку. Головним винуватцем епізоду став Вадим Червак.

У першому таймі команди обмінялись голами та пішли на перерву за рівного рахунку 1:1. Свої прізвища у протокол матчу записали Пилип Будківський (Полісся) та Олексій Сидоров (Металург Запоріжжя), пише 24 Канал.

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Емоції взяли гору над професіоналізмом

На 78-й хвилині запорізький клуб отримав чудову нагоду повести у рахунку – пенальті. Одинадцятиметровий реалізував Сидоров та оформив дубль у ворота лідера Першої ліги України. Металург вийшов уперед 1:2.

Житомирському клубу потрібно було відігруватись у рахунку. Але замість голів у грі відбувся скандал, у який вляпався футболіст Полісся Вадим Червак.

Все сталось через падіння Артема Козака у штрафному майданчику запорізького Металурга. Головна арбітриня зустрічі Софія Причина не повелась на вмовляння футболістів Полісся, які вимагали поставити пенальті. Але суддя не побачила у цьому епізоді фолу.

Тоді навколо Причини зібрались гравці житомирського клубу, які намагались вплинути на арбітриню, аби та змінила своє рішення на їх користь. Найактивнішим у цій ситуації був 23-річний захисник Червак. Вадим підбіг до судді та штовхнув її у спину.

Софія Причина одразу покарала футболіста за надмірні емоції, показавши червону картку. Червак був вилучений із поля.

Відео скандального епізоду у матчі Полісся – Металург Запоріжжя

Поєдинок закінчився сенсаційною виїзною перемогою запорізького Металурга над Поліссям 1:2.

Підопічні Юрія Калитвинцева опустились на другу сходинку, пропустивши повз себе Оболонь-Бровар. Різниця між клубами в лише в один бал.

Металург Запоріжжя з 10 очками йде на 4-й позиції.

Визнав свою провину

Після матчу Вадим Червак попросив вибачення у головної арбітрині зустрічі, команди та усіх уболівальників, які стали свідками цієї неприємної ситуації. Футболіст зробив це через свою сторінку в інстаграмі.

"Шановні вболівальники та глядачі, які стали свідками сьогоднішньої, безглуздої ситуації під час матчу. Я хочу принести свої щирі вибачення за свій вчинок, за свої дії які були зроблені під час другого тайму. Мова саме про сутичку яка відбулась з Арбітринею наприкінці матчу", – розпочав публікацію захисник.