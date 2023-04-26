Ексзахисник збірної України забив переможний гол у Кубку Болгарії: результативне відео

Лудогорець провів свій перший півфінальний матч Кубка Болгарії проти Черно Море. Український захисник Ігор Пластун приніс перемогу гостям.

У першому таймі команди обмінялись голами. Алекс Фернандеш розмочив нулі на табло, а вже через чотири хвилини Нонато зрівняв рахунок у матчі 1:1, повідомляє 24 Канал.

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Важливий гол від українця

Після двох голів команди продовжували створювати гострі моменти, один із яких на 34-й хвилині закінчився ще одним голом. Український захисник Лудогорця Ігор Пластун найкраще зорієнтувався у штрафному майданчику суперника після передачі зі стандарту. Українець ногою замкнув подачу та пробив повз голкіпера Черно Море, який навіть не встиг зреагувати.

Пластун вперше у матчі вивів Лудогорець уперед 1:2. На перерву команди пішли саме за такого рахунку.

Цікаво! Для Пластуна ця зустріч стала 33-ю у поточному сезоні за болгарський клуб. Ігор забив свій перший гол у цьому сезоні. Український захисник виступає за Лудогорець із літа 2021-го року. Має контракт із ним до кінця червня 2024-го.

У другому таймі колективи створили ще декілька нагод, але перетворити бодай одну в гол їм не вдалось. Лудогорець обіграв Черно Море у першому півфінальному поєдинку протистояння 1:2.

Матч-відповідь відбудеться 11 травня.

Відеоогляд матчу (гол Пластуна з 4:35)