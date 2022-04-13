У Чернігові почали розбирати завали стадіону Десни

Близько сотні жителів Чернігова прийшли допомогти розбирати завали на домашньому стадіоні Десни. Також на місці працювали рятувальники.

Місцеві охоче допомагають

Напередодні директор стадіону Андрій Волков звернувся до містян із проханням допомогти розібрати завали. Чернігівці відгукнулися на прохання.

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Я хочу сьогодні звернутися до усіх небайдужих нашого міста, нашого стадіону. До тих, хто коли-небудь був пов’язаний футбольними, легкоатлетичними, важкоатлетичними, боксерськими зв’язками з нашим стадіоном. Хочу повідомити – починаючи від завтра ми починаємо велике прибирання нашого стадіону. І дуже хочу попросити у вас допомоги,

– сказав Андрій Волков.

За словами Волкова, окрім майже сотні небайдужих містян на стадіоні працювали й 40 рятувальників.

Директор стадіону був вражений такою підтримкою від міста. За його словами сьогодні вони зробили велику частину роботу на стадіоні – розчистили проїзд для важкої техніки.

14 квітня з 10 ранку Андрій Волков запрошує чоловіків допомогти – потрібно буде перенести важкі спортивні конструкції. Допомога жінок поки не потрібна. Далі завалені трибуни та підтрибунні приміщення стадіону будуть розбирати рятувальники.

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