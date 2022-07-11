Саладуха емоційно відреагувала на загибель 20-річної спортсменки з Кривого Рогу

російські окупанти 9 липня обстріляли Кривий Ріг. Бойовики прицільно били по житлових кварталах з реактивних систем залпового вогню "Град", а також випустили на Інгулецький район 10 ракет.

Саладуха: росіяни убивають український спорт

У наслідок обстрілу загинула 20-річна Дар’я Курдель. Вона була багаторазовою переможницею міжнародних змагань зі спортивних танців.

До слова У Кривому Розі через обстріл окупантів загинула чемпіонка України зі спортивних танців

Народна депутатка та колишня легкоатлетка Ольга Саладуха відреагувала на цинічні вчинки російських окупантів.

Так росіяни убивають український спорт. Буквально, цинічно, прицільно. 20-річна Дар’я Курдель з Кривого Рогу загинула під час обстрілу коли тренувалася спортмайданчику. Вона – багаторазова переможниця міжнародних змагань зі спортивних танців. Вона могла б досягнути ще більших успіхів, прославити своє місто та свою країну. Але росіянам вона явно заважала,

– наголосила ексспортсменка.

"Ще одне втрачене невинне життя, ще одні нереалізовані можливості, ще одні перервані мрії та знищений ворожою ракетою цілий світ людини. Світла пам’ять та щирі співчуття рідним і близьким", – зазначила Саладуха.

Вона звернулася до світових спортивних структур, які хочуть повернути росіян та білорусів до міжнародної арени.

"Давайте розповімо цю історію тим, хто досі вважає, що спорт поза політикою. Особливо деяким міжнародним спортивним функціонерам, які аж зі штанів виплигують так хочуть повернути росіян та білорусів на змагання.

Чи варті прибутки тих федерацій, що толерують агресію, життя сотень українських спортсменів? Нехай кожен з них чесно та публічно дасть відповідь на це питання", – написала Ольга.

Що відомо про загиблу спортсменку