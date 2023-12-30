Діабет у 22 роки: титулована біатлоністка вимушено завершила кар'єру

У році, що минає, Тереза Яндова, стала чемпіонкою Універсіади в одиночній змішаній естафети. Їй пророкували місце в основній збірній Чехії, однак проблеми зі здоров'ям поставили хрест на кар'єрі 22-річної біатлоністки.

22-річна чеська біатлоністка Тереза Яндова оголосила про завершення кар'єри біатлоністки. Таке рішення перспективна спортсменка ухвалила через проблеми зі здоров'ям.

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Тереза Яндова оголосила про завершення кар'єри

У серпні 2022 року Яндовій діагностували діабет першого типу. З того часу Тереза змагалася, регулярно приймаючи інсулін.

"Вирішила завершити свою прекрасну біатлонну кар'єру. Головна причина – моє здоров'я, яке з минулого літа стало божевільним. Під час цьогорічної підготовки я відчула, що щось не так.

З кожним тренуванням результативність падала, тому про гонки більше говорити не доводиться. Діабет перестав дозволяти мені займатися спортом на топрівні. Думаю, що це правильне рішення. Останнім часом біатлон мене не тішив, а лише погіршував стан здоров'я", – сказала Яндова.

Яндова, маючи проблеми зі здоров'ям, на початку 2023 року стала чемпіонкою Універсіади, що проходила в американському Лейк-Плесіді. В дуеті з Якубом Кочіаном талановита чешка виграла золоту медаль в одиночній змішаній естафеті. Також на Універсіаді-2023 Яндова виборола дві бронзові нагороди – в індивідуальній гонці та спринті.

У поточному сезоні Тереза Яндова провела два старти на рівні Кубка IBU. Вона показала 78-й та 72-й результати в індивідуальній гонці та спринті на етапі у фінському Контіолагті.