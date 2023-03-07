Чемпіонка світу зі змішаних єдиноборств проходить відбір до штурмової бригади "Лють"

Титулована спортсменка Світлана Гоцик вирішили записатися до штурмової бригади Національної поліції "Лють". Підрозділ буде виконувати завдання з деокупації Луганської області.

Другий рік Україна відстоює свою незалежність у війні з підступним ворогом. На захист своєї Батьківщини пішли тисячі представників українського спорту. Серед них чемпіонка світу зі змішаних єдиноборств Світлана Гоцик.

Читайте також Амосов нагадав про божевільного Путіна та війну в Україні: емоційна промова чемпіона Bellator

Воїн не тільки у спорті, але й у житті

Світлана почала займатися спортом з 13 років. Спочатку вона відвідувала секцію з боксу і стала кандидатом в майстри спорту. Потім вона обрала змішані єдиноборства. Дівчина ставала неодноразовою чемпіонкою світу, зокрема за версією WWFC.

Коли вона дізналася, що багато її колег по спорту долучаються до штурмових бригад МВС, також вирішила приєднатися до звільнення української землі від окупантів.

Знаєте, зараз такий час, коли кожен, на мою думку, має внести максимум своїх сил і можливостей, щоб наблизити нас до перемоги. І я не виняток. Я дуже добре подумала. І я хочу бити москалів. Хотіла потрапити до підрозділу "Сафарі". Там є дуже багато спортсменів, які залишили свою кар'єру. І я дуже хочу до них приєднатися,

– розповіла про своє рішення Гоцик.

Світлана впевнена, що гарна фізична підготовка допоможе їй пройти відбір до штурмової бригади.

Буде безглуздо, якщо я відповім, що не боюся. Є переживання, хвилювання. Але все залежить від того, як я з цим впораюся. Я контролюю їх і готова до боротьби з ворогом. Я впевнена в собі. Не тільки у спорті, але й у житті я – воїн, тому впевнена, що в мене вийде,

– зізналася чемпіонка світу.

, в січні 2023 року МВС почало формування штурмових бригад "Гвардія наступу" — це бригада Нацполіції "Лють", бригада Держприкордонслужби "Сталевий кордон" та шість бригад Нацгвардії. Ці підрозділи будуть звільняти тимчасово окуповані території України.