Чемпіонка світу Овчинникова зізналась, що відмовилась змінити громадянство України

Олена Овчинникова в ексклюзивно інтерв'ю для Спорт 24 розповіла про пропозиції виступати за інші країни. Спортсменка не захотіла змінювати українське громадянство.

Чемпіонка світу, яку має знати кожен українець

Чемпіонка зі змішаних бойових мистецтв, чемпіонка світу з кікбоксингу та тайського боксу, боєць ММА Олена Овчинникова відверто розповіла про пропозиції від інших країн. Свого часу спортсменка категорично відмовила усім країнам, але тепер задумується над переїздом за кордон.

Варте уваги Крізь перепони до звання чемпіонки світу: інтерв'ю з Оленою Овчинниковою

Олена своєю працею прославила Україну на увесь світ, а от у рідній країні про неї знають не так багато. Спортсменка хоче жити в Україні та представляти саме цю країну.

Сильно прикипіла до України. Можливо, це у мені говорить патріотизм,

– відповіла Овчинникова.

"Останнім часом часто задумуюсь, чому б не поїхати за кордон"

В Україні Олена вперто намагається достукатись до людей із установ, щоб бодай якось звернути увагу на себе. Але хтось міцно замикає двері на замок перед українкою. Дівчина, яка здобула популярність в усьому світі, просто хоче розвивати свій вид спорту у рідній країні. Але ніхто не відповідає на її роботу взаємністю.

Тепер Овчинникова все частіше задумується над тим, щоб переїхати в іншу країну. Зараз спортсменка заліковує травму, тому має деякий час на роздуми. Якщо нічого не зміниться, то Україна може втратити ще одного топового спортсмена.

Останнім часом часто задумуюсь, чому б не поїхати за кордон і не виступати під прапором іншої країни. Там у мене набагато більше визнання та плюсів. Наразі я у роздумах. Ще є час поки заліковую травму, спробую далі битись у дверцята різних установ. Але, якщо нічого не вийде, я все ж таки буду покидати нашу країну,

– відверто розповіла Олена.