Чемпіони світу у складі Динамо і Шахтаря можуть продовжити кар'єру в Базелі
26 січня 2022 , 16:18Читать новость на русском
Джерело:BurBuzz
Один з переможців чемпіонату світу U-20 у складі збірної України може перебратися у Швейцарію. Йдеться про Владислава Супрягу й Данила Сікана.
Динамо й Шахтар отримали офіційні пропозиції
За інформацією ЗМІ, Динамо та Шахтар отримали офіційні пропозиції від Базеля щодо купівлі футболістів. Супряга належить киянам, а Сікан виступає за "гірників".
До речі Супрягу сюди ніхто не тягнув, – президент Динамо
Базель буцімто хоче підсилити позицію нападника. У швейцарському клубі розглядають трансфер або Супряги, або Сікана й оцінюють перехід кожного приблизно в однакову суму.
Швейцарський клуб планує платну оренду одного з українців з опцією викупу. Повідомляється, що Базель місяць офіційно веде перемовини, але ні Динамо, ні Шахтар поки не погодилися відпустити гравців.
Що відомо про Супрягу й Сікана
- 21-річни Супряга виступає за Динамо з 2018 року. У сезоні-2021/2022 Владислав 6 разів виходив на футбольне поле й не забив жодного голу.
- Портал Transfermarkt оцінює нападника в 4 мільйони євро.
- 20-річний Сікан приєднався до Шахтаря у 2019 році. У цьому сезоні на рахунку гравця 14 матчів та 2 голи. Transfermarkt оцінює нападника в 1,50 мільйона євро.
- На відміну від Супряги, Сікан дебютував за національну збірну України. У 2019 році обидва форварди стали переможцями чемпіонату світу U-20.