Чемпіони, протистояння та сенсації: яскравий трейлер нового біатлонного сезону

Вже у суботу, 27 листопада, стартує новий біатлонний сезон-2021/2022. Напередодні змагань IBU опублікував трейлер.

Новий сезон – нові чемпіони

Жіноча індивідуальна 20-кілометрова гонка дасть початок новому біатлонному сезону. Другими на трасу 27 листопада вийдуть чоловіки. Перший етап Кубка світу відбудеться у шведському Естерсунді.

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Новий сезон обіцяє бути цікавим – нові чемпіони, протистояння, сенсації та перемоги.

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) опублікував трейлер нового сезону. У відео є фрагмент із гонки за участі лідерки збірної України Юлії Джими.

Промо нового біатлонного сезону

Україна на першому етапі Кубка світу