Чемпіони, протистояння та сенсації: яскравий трейлер нового біатлонного сезону
25 листопада 2021 , 11:32Читать новость на русском
Джерело:ютуб-канал IBU TV
Вже у суботу, 27 листопада, стартує новий біатлонний сезон-2021/2022. Напередодні змагань IBU опублікував трейлер.
Новий сезон – нові чемпіони
Жіноча індивідуальна 20-кілометрова гонка дасть початок новому біатлонному сезону. Другими на трасу 27 листопада вийдуть чоловіки. Перший етап Кубка світу відбудеться у шведському Естерсунді.
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Новий сезон обіцяє бути цікавим – нові чемпіони, протистояння, сенсації та перемоги.
Міжнародний союз біатлоністів (IBU) опублікував трейлер нового сезону. У відео є фрагмент із гонки за участі лідерки збірної України Юлії Джими.
Промо нового біатлонного сезону
Україна на першому етапі Кубка світу
- Головні тренери чоловічої та жіночої команд назвали попередні склади "синьо-жовтих" на етапі в Естерсунді.
- Словенський наставник жіночої збірної Урош Велепец зможе залучити бойовий склад – Юлію Джиму, Олену Білосюк (у минулому – Підгрушну), Анастасію Меркушину, Валю та Віту Семеренко, Катерину Бех та Ірину Петренко. Остання відновила кар'єру після травми та народження дитини.
- Щодо чоловічої команди, то у Юрая Санітри є деякі проблеми. На трасу у Швеції зможуть вийти Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Богдан Цимбал. Із команди Б приєднаються Денис Насико та Андрій Доценко.