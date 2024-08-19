Коли футбол можна сміливо називати хедболом: в Англії забили "найволейбольніший" гол сезону

У суботу, 17 серпня, у четвертому за силою дивізіоні Англії відбувалися матчі другого туру. В одному з них Аккрингтон на власному полі приймав Гаррогейт.

Поєдинок закінчився результативною нічиєю з рахунком 3:3. Перший гол цієї зустрічі став справжньою родзинкою та завірусився у мережі, пише 24 Канал.

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Класичний британський перформанс з минулого

Він був забитий у класичному англійському стилі XX століття. М'яч протягом довгого часу перебував виключно у повітрі та став справжнім антиподом бразильської Joga Bonito.

Після навісу від одного з гравців гостей м'яч намагалися вибити господарі, проте їм не вдалося це зробити якісно. Зав'язалася повітряна дуель між футболістами, яку після сьомого (!) поспіль доторку м'яча головою трансформував у гол форвард Гаррогейта Джеймс Дейлі.

Неймовірний гол у матчі Аккрингтон – Гаррогейт: дивіться відео

Зазначимо, що автор гола 24-річний Джеймс Дейлі є вихованцем Кристал Пелес. Він виступав за молодіжні команди "орлів", проте за основу так і не дебютував.