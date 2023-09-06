Україна дізналася суперника в 1/8 фіналу чемпіонату Європи з волейболу
Підопічні Угіса Крастіньша уникли зустрічі з лідером групи D збірною Франції. У плей-оф українці зіграють із суперником, який по силам нашій команді.
Збірна України з волейболу в матчі 5-го туру групового етапу перемогла за сетами 3:0 Іспанію та застрибнула на останню сходинку потягу, який вирушав у плей-оф Євроволей-2023. Українцям залишалося дочекатися результату матчу Болгарія – Словенія, після якого відбувся остаточний розподіл місць в групі В, повідомляє 24 Канал.
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У заключному матчі групи В Словенія обіграла Болгарію з рахунком 3:0. Цей результат дозволив Україні фінішувати на третьому місці та отримати в супернику другу команду з групи D. Таким чином, у 1/8 фіналу підопічні Крастіньша зіграють проти Португалії. Наразі точна дата поєдинку невідома. Орієнтовно матч відбудеться 8 або 9 вересня.
Якщо Україна пройде Португалію, то у чвертьфіналі зіграє проти переможця пари Словенія – Туреччина.
Суперник України в 1/8 фіналу ЧЄ
- У світовому рейтингу збірна Португалії займає 22 сходинку, тоді як Україна – 15-ю.
- Найвищим досягненням португальців на чемпіонаті Європи було 4 місце в далекому 1948 році.
- У нинішньому сезоні Євроліги Португалія посіла друге місце в групі та не потрапила в плей-оф.
- На чемпіонаті Європи-2023 португальці обіграли Туреччину (3:2), Ізраїль (3:0) та Румунію (3:0). Натомість поступилися Греції (2:3) та Франції (1:3).