Україна здобула друге золото на Євро U23 з легкої атлетики завдяки 19-річному метальнику списа
Артур Фельфнер не мав рівних на змаганнях у Фінляндії. Українець більш ніж на три метри випередив свого найближчого конкурента.
Чемпіонат Європи з легкої атлетики U23 приймає у ці дні місто Еспоо (Фінляндія). На змагання з'їхались сотні атлетів з усього континенту, в тому числі і українці, пише 24 канал.
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Наша збірна тим часом здобула вже друге золото. Перша перемога підкорилась Михайлу Кохану у метанні молота. Тепер же успіху досяг Артур Фельфнер.
19-річний метальник спису був фаворитом серед 13-ти учасників і зрештою без проблем виграв змагання. Вже з першої спроби Артур підкорив 79,42 метра.
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Це дозволило б йому у підсумку стати другим. Втім подальші спроби дозволили Фельфнеру у підсумку покращити показник до 83,04 метра. Це стало рекордом сезону серед європейських атлетів до 23 років.
Результати змагання з метання списа серед чоловіків на чемпіонаті Європи U23:
- Артур Фельфнер (Україна) – 83,04 метра
- Топлас Лайне (Фінляндія) – 79,77 метра
- Мішель Фіна (Італія) – 77,23 метра