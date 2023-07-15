Україна здобула друге золото на Євро U23 з легкої атлетики завдяки 19-річному метальнику списа

Артур Фельфнер не мав рівних на змаганнях у Фінляндії. Українець більш ніж на три метри випередив свого найближчого конкурента.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики U23 приймає у ці дні місто Еспоо (Фінляндія). На змагання з'їхались сотні атлетів з усього континенту, в тому числі і українці, пише 24 канал.

До теми Курйоз завдяки відданості: на ЄІ-2023 штовхачка ядра вимушено пробігла стометрівку з бар'єрами

Наша збірна тим часом здобула вже друге золото. Перша перемога підкорилась Михайлу Кохану у метанні молота. Тепер же успіху досяг Артур Фельфнер.

19-річний метальник спису був фаворитом серед 13-ти учасників і зрештою без проблем виграв змагання. Вже з першої спроби Артур підкорив 79,42 метра.

Читайте також За заслуги у кривавій війні: майор армії окупанта втекла із Росії у загниваючу для росіян Європу

Це дозволило б йому у підсумку стати другим. Втім подальші спроби дозволили Фельфнеру у підсумку покращити показник до 83,04 метра. Це стало рекордом сезону серед європейських атлетів до 23 років.

Результати змагання з метання списа серед чоловіків на чемпіонаті Європи U23: