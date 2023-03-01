У Стамбулі стартує чемпіонат Європи з легкої атлетики: розклад змагань та склад збірної України
Наша команда відправилась на турнір найменшим складом за всю історію. Українці будуть представлені у шести дисциплінах.
Вже у четвер, 2 березня, почнеться чемпіонат Європи з легкої атлетики. Змагання будуть проходити чотири дні, до 5 березня, а господарем ЧЄ став турецький Стамбул, пише 24 канал.
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Збірна України буде представлена у всіх змаганнях всього одинадцятьма спортсменами. Це найменша заявка в історії нашої команди на Євро з легкої атлетики.
Склад збірної України:
- Ярослава Магучіх (стрибки у висоту)
- Катерина Табашник (стрибки у висоту)
- Юлія Левченко (стрибки у висоту)
- Ірина Геращенко (стрибки у висоту)
- Андрій Проценко (стрибки у висоту)
- Вадим Кравчук (стрибки у висоту)
- Юлія Лобан (п'ятиборство)
- Станіслав Коваленко (біг на 60 метрів)
- Ганна Плотіцина (біг на 60 метрів з бар'єрами)
- Яна Гладійчук (стрибки з жердиною)
- Роман Кокошко (штовхання ядра)
На турнір завітають спортсмени із 47-ми європейських країн. Всього на чемпіонаті Європи пройде 26 змагань серед чоловіків та жінок протягом чотирьох днів.
Розклад ЧЄ з легкої атлетики (чоловіки)
2 березня, четвер
- 18:00 Біг на 800 метрів. Кваліфікація
- 18:12 Штовхання ядра. Кваліфікація
- 18:53 Потрійний стрибок. Кваліфікація
- 20:05 Біг на 1500 метрів. Кваліфікація
3 березня, п'ятниця
- 08:10 Стрибки у довжину. Кваліфікація
- 08:50 Біг на 400 метрів. Кваліфікація
- 18:00 Стрибки у висоту. Кваліфікація
- 18:25 Штовхання ядра. Фінал
- 18:35 Біг на 400 метрів. Півфінал
- 19:35 Потрійний стрибок. Фінал
- 19:40 Біг на 1500 метрів. Фінал
4 березня, субота
- 08:00 Біг на 60 метрів. Семиборство
- 08:04 Стрибки з жердиною. Кваліфікація
- 08:20 Біг на 60 метрів. Кваліфікація
- 08:40 Стрибки у довжину. Семиборство
- 09:00 Біг на 400 метрів. Кваліфікація
- 10:05 Штовхання ядра. Семиборство
- 10:20 Біг на 60 метрів з бар'єрами. Кваліфікація
- 17:35 Стрибки у висоту. Семиборство
- 17:45 Біг на 60 метрів. Семиборство
- 18:35 Біг на 800 метрів. Півфінал
- 19:20 Біг на 400 метрів. Фінал
- 19:55 Біг на 60 метрів. Фінал
5 березня, неділя
- 09:00 Біг на 60 метрів з бар'єрами. Семиборство
- 09:12 Стрибки у довжину. Фінал
- 09:35 Біг на 60 метрів з бар'єрами. Півфінал
- 10:08 Стрибки з жердиною. Семиборство
- 18:05 Стрибки у висоту. Фінал
- 18:10 Біг 4x400 метрів. Фінал
- 18:18 Стрибки з жердиною. Финал
- 18:40 Біг на 1000 метрів. Фінал семиборства
- 19:00 Біг на 3000 метрів. Фінал
- 19:22 Біг на 800 метрів. Фінал
- 20:05 Біг на 60 метрів з бар'єрами. Фінал
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Розклад ЧЄ з легкої атлетики (жінки)
2 березня, четвер
- 18:00 Стрибки у висоту. Кваліфікація
- 18:40 Біг на 800 метрів. Кваліфікація
- 19:30 Біг на 3000 метрів. Кваліфікація
- 19:40 Штовхання ядра. Кваліфікація
3 березня, п'ятниця
- 08:00 Біг на 60 метрів з бар'єрами. П'ятиборство
- 08:15 Стрибки з жердиною. Кваліфікація
- 08:45 Стрибки у висоту. П'ятиборство
- 09:40 Біг на 400 метрів. Кваліфікація
- 10:10 Потрійний стрибок. Кваліфікація
- 10:30 Біг на 1500 метрів. Кваліфікація
- 11:05 Біг на 60 метрів. Кваліфікація
- 11:30 Штовхання ядра. П'ятиборство
- 18:05 Біг на 60 метрів. Півфінал
- 18:10 Стрибки в довжину. П'ятиборство
- 18:55 Біг на 400 метрів. Півфінал
- 19:18 Біг на 3000 метрів. Фінал
- 19:53 Штовхання ядра. Фінал
- 20:05 Біг на 800 метрів. Фінал з п'ятиборства
- 20:45 Біг на 60 метрів. Фінал
4 березня, субота
- 09:35 Біг на 60 метрів з бар'єрами. Кваліфікація
- 10:10 Стрибки в довжину. Кваліфікація
- 18:05 Стрибки з жердиною. Фінал
- 18:15 Біг на 800 метрів. Півфінал
- 18:50 Потрійний стрибок. Фінал
- 19:00 Біг на 1500 метрів. Фінал
- 19:30 Біг на 400 метрів. Фінал
5 березня, неділя
- 09:20 Стрибки у висоту. Фінал
- 09:12 Біг на 60 метрів з бар'єрами. Півфінали
- 18:25 Біг 4x400 метрів. Фінал
- 18:50 Стрибки у довжину. Фінал
- 19:35 Біг на 800 метрів. Фінал
- 19:55 Біг на 60 метрів з бар'єрами. Фінал