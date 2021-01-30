Євро-2021 з біатлону: українка Бех – 9-а у гонці переслідування, Жук взяла "золото"

У рамках чемпіонату Європи з біатлону, що проходить у місті Душники-Здруй (Польща), 30 січня відбулася жіноча гонка переслідування. Чемпіонкою Європи стала представниця Польщі Каміла Жук.

Джерело: 24 канал

Жук відпрацювала чисто на всіх вогневих рубежах, що стало запорукою перемоги. Друге поспіль "срібло" на чемпіонаті Європи виборола Каролін Ердаль. "Бронзу" вирвала норвежка Асне Шкреде, яка випередила росіянку Ларису Кукліну.

До слова Українець Прима 6-й у спринті, Егер став чемпіоном Європи з біатлону

Результати гонки

1. Каміла Жук (Польща)

2. Каролін Ердаль (Норвегія)

3. Асне Шкреде (Норвегія)

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9. Катерина Бех (Україна)

12. Віта Семеренко (Україна)

Хід гонки

Перш за все, слід сказати, що українки Ірина Петренко та Анастасія Меркушина вирішили не стартувати у гонці переслідування. Відтак, Україну представляли тільки Віта Семеренко та Катерина Бех.

Після першого вогневого рубежу росіянка Лариса Кукліна захопила лідерство. Слідом за нею йшла Інгела Андерссон зі Швеції. Віта Семеренко відстрілялася чисто та піднялася на 6-е місце.

Після другої стрільби Кукліна зберегла лідерство. Шведка Андерссон пішла на штрафне коло, тому пропустила норвежок Калкенберг з Ердаль та українку Семеренко.

На першій "стійці" всі лідерки схибили бодай по одному разу. Однак від цього боротьба тільки загострилася. Українка Семеренко також зайшла на штрафне коло, але трималася у контактній боротьбі в топ-5.

До третьої стрільби Семеренко вже програвала 20 секунд. Два промахи на останній стрільбі повністю вдарили по шансах Семеренко здобути медаль. У підсумку Віта пропустила українку Катерину Бех, яка закрила всі 20 мішеней. Катерина фінішувала 9-ю. Віта посіла 12-у сходинку.

Перемогу в гонці здобула представниця Польщі Каміла Жук. "Срібло" виборола Каролін Ердаль з Норвегії. Ще одна норвежка Асне Шкреде на останніх метрах випередила росіянку Кукліну та взяла "бронзу".



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