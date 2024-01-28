Змарнований шанс: Україна фінішувала дев'ятою у змішаній естафеті на чемпіонаті Європи
У словацькому Брезно-Осрблі в межах чемпіонату Європи з біатлону відбулася змішана естафета. Українкий квартет не зміг зачепитися за медалі.
28 січня у межах чемпіонату Європи з біатлону, що проходить у словацькому Брезно-Осрблі, відбулася класична змішана естафета. Усього в гонці взяли участь 25 команд, у тому числі й збірна України.
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Підручний та Меркушина провалили стрільбу
Українська команда була представлена Віталієм Мандзиним, Дмитром Підручним, Христиною Дмитренко та Анастасією Меркушиною. Українці вважалися одними з головних претендентів на нагороди, однак змарнували свій шанс.
На другому етапі Дмитро Підручний заробив коло штрафу, після чого шанси зачепитися за топ-3 значно зменшилися. Меркушина на фінішному етапі пробігла ще 450 зайвих метрів дистанції і фінішувала дев'ятою.
Чемпіонами Європи стали біатлоністи з Норвегії. У боротьбі за срібні медали французи випередили італійців, яким довелося задовольнитися "бронзою".
Результати змішаної естафети
1. Норвегія (1+7) 1:04:23,3
2. Франція (1+7) +14,6
3. Італія (0+5) +53,8
4. Швеція (2+15) +1:45,2
5. Німеччина (2+10) +2:37,6
6. Австрія (2+15) +2:54,6
...
9. Україна (4+12) +4:16,2